هايبرلوب أبوظبي نهاية 2019

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»، أمس، أنها تخطط للبدء في بناء خط هايبرلوب فائق السرعة لشبكة النقل في أبوظبي في الربع الثالث من 2019.

وكانت «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز» وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة الدار العقارية، والتي عند تنفيذها سيتم إطلاق مشروع نظام «هايبرلوب» ومركز الابتكار «إكس أو سكوير الخاص بالشركة، ومركز زوار هايبرلوب، حيث ستجري عمليات الإنشاء على أرض سيح السديرة في أبوظبي بين دبي وأبوظبي، قرب موقع معرض «إكسبو 2020» ومطار آل مكتوم الدولي في دبي.

وتستخدم أنظمة هايبرلوب المغناطيس لتخفيف وزن حجيرات داخل أنبوب مفرغ من الهواء، مما يخلق ظروفاً تسمح للحجيرات بنقل الأشخاص والبضائع بسرعات تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة.

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