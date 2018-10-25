بدء إنشاء منظومة هايبرلوب أبوظبي في الربع الثالث 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز» الأميركية أمس عن اختيار شركة الاستشارات التصميمية والهندسية «دار الهندسة» للعمل على إنشاء منظومة هايبرلوب التجارية في أبوظبي. وتنضم شركة «دار الهندسة» للمشروع لتقود أعمال التصميم في المشروع بصفتها المستثمر الأحدث في «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز».

وكانت «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز» قد وقّعت في أبريل الماضي اتفاقية مع شركة «الدار العقارية» في أبوظبي، التي عند تنفيذها سيتم إطلاق مشروع نظام «هايبرلوب» ومركز الابتكار «إكس أو سكوير» (XO Square Innovation Center) الخاص بالشركة، و«مركز زوار هايبرلوب» (Hyperloop Visitor Center)، حيث ستجري عمليات الإنشاء على أرض سيح السديرة في أبوظبي على الحدود بين إمارتي دبي وأبوظبي، قرب موقع استضافة معرض «إكسبو 2020» ومطار آل مكتوم الدولي في دبي.

ويضم فريق «دار الهندسة» أعضاء من مجموعة «دار»: «بركينز أند ويل» (شركة معمارية، الولايات المتحدة الأميركية)، وشركة «تي واي لين إنترناشيونال» (شركة هندسية، الولايات المتحدة الأميركية)، ومجموعة «جي بي أو» (شركة هندسية، إسبانيا)، وشركة «كوري أند براون» (استشاريو إدارة تكاليف، المملكة المتحدة). ومن المخطط أن تبدأ أعمال إنشاء منظومة هايبرلوب التجارية إضافة إلى مركز الابتكار «إكس أو سكوير» ومركز تجارب «هايبرلوب» في الربع الثالث من عام 2019.

وقال بيبوب جريستا، رئيس مجلس إدارة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»: «نعمل على توظيف تقنية النقل السريع المستقبلية وتقديمها لجميع سكان الإمارات، ويأتي هذا الإعلان ليؤكد التزامنا الراسخ بدعم جميع شركائنا في الإمارات وفي باقي دول العالم. ومع مضينا قدماً في إنشاء المنظومة ندعو مختلف الجهات المعنية في القطاع على مستوى المنطقة والعالم للانضمام إلينا في كتابة هذه الصفحة المهمة في تاريخ التنقل».

وبدوره قال ديرك آلبورن، الرئيس التنفيذي لدى «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»: «مع إعلاننا عن شراكتنا مع كل من «دار الهندسة» و«بركينز أند ويل» و«كاري أند براون» نكون قد حققنا خطوة كبيرة نحو إنشاء أول منظومة هايبرلوب تجارية في العالم ضمن مشروع الغدير السكني. ونتطلع قدماً للعمل مع جميع الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي لإنشاء هذا المشروع المهم الذي يمثل إضافةً مهمة للبنية التحتية في أبوظبي».

وقال طلال الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة «دار»: «يسرنا جداً المشاركة في هذا التوجه العالمي في قطاع النقل السريع، ونتطلع قدماً للتعاون مع شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز» لإنشاء مشروع عالمي الطراز في أبوظبي».

يذكر أن أنظمة هايبرلوب تستخدم المغناطيس لتخفيف وزن حجيرات داخل أنبوب مفرغ من الهواء، ما يخلق ظروفاً تسمح للحجيرات بنقل الأشخاص والبضائع بسرعات تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، كما أن التقنية غير المستخدمة بشكل تجاري حتى الآن مقترحة بديلاً لبنية السكك الحديدية القائمة في أنحاء العالم.