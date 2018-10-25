موانئ دبي العالمية محورية للتجارة الدولية

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال زيارة لميناء جبل علي، أمس، أن دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم مختلف مكونات منظومة الاقتصاد الوطني.

وأثنى سموه على جهود الكوادر الوطنية الشابة، والأدوار التي يقومون بها بكفاءة عالية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وخلق نموذج اقتصادي عالمي يحتذى، معرباً عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي المتنامي.

وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية بمحطاتها الدولية البالغ عددها 78 محطة تمثل حلقة وصل محورية لحركة التجارة الدولية، بينما تقوم بدور مهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021.

واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في مرافق ميناء جبل علي ومحطاته، وتعرف إلى التقنيات المتطورة والابتكارات المطبقة في الميناء، والتي عززت كفاءته التشغيلية، ليصبح من أفضل الموانئ في العالم.

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