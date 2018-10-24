«إينوك» ترصد 625 مليون درهم لبناء 25 محطة في الشارقة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واستراتيجية تقوم على تعزيز مكانتها على الصعد كافة، وليس في صناعة النفط والغاز فقط.

وقال سموه، خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، إن تنظيم مؤتمر ومعرض جوتيك للعام الثاني على التوالي في دبي يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة إقليمياً وعالمياً للاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن «جوتيك» يهدف إلى إحداث تكامل فيما يتعلق بأحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات والتفوق التشغيلي.

وعلى هامش الحدث أعلن سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، أن المجموعة رصدت 450 إلى 625 مليون درهم لإنشاء 25 محطة خلال السنوات الخمس القادمة في إمارة الشارقة، منها 5 محطات في 2019.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن المجموعة تستهدف افتتاح 13 محطة في دبي خلال العام الجاري، منها 8 محطات تم تجهيزها وتشغليها والباقي حتى نهاية العام، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المحطات بلغ حتى الآن 19 محطة ضمن خططها التوسعية الرامية لبناء 54 محطة خدمة بحلول 2020، ومن المنتظر افتتاح 35 محطة خلال العامين المقبلين.

ولفت إلى أن إجمالي عدد محطات الطاقة الشمسية يصل إلى 9 محطات في دبي، حيث سيكون توجهاً عاماً في السنوات القادمة بعد أن تم افتتاح أولى هذه المحطات في 2016. من جهته قال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، الذراع الاستثمارية لمجموعة إينوك، إن الشركة رصدت بين 350 إلى 500 مليون دولار (1.28 إلى 1.84 مليار درهم) لإتمام استحواذات في أسواق خارجية خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تدرس حاليا عدة فرص استثمارية في شمال أفريقيا خاصة في مصر وتونس.

وأضاف أن التوسُّعات الخارجية تظل رهن الدراسة وموافقة مجلس الإدارة، مؤكداً أن الشركة تعتبر واعدة وتسعى دائماً نحو التوسُّع والنمو لا سيما في ظل خططها لزيادة طاقتها الاستيعابية والتنوع وزيادة كفاءتها التشغيلية، في مقابل خفض المصاريف التشغيلية الاستثمارية.

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