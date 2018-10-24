حمدان بن راشد: الإمارات تعزز مكانتها في مختلف المجالات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واستراتيجية تقوم على تعزيز مكانتها على الصعد كافة، وليس فقط في صناعة النفط والغاز.جاء ذلك في كلمة لسموه أمس افتتح بها فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه «دراجون أويل» الذراع الاستثمارية لـ«إينوك» في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه إن تنظيم مؤتمر ومعرض «جوتيك» للعام الثاني على التوالي في دبي يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة إقليمياً وعالمياً للاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن مؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك» يعد منصة عالمية لاستقطاب صناع القرار والخبراء والمختصين في مجال البحث عن حلول للتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز، ويهدف إلى إحداث تكامل فيما يتعلق بأحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات والتفوق التشغيلي.

ورحب سموه بالمشاركين من مختلف دول العالم في مؤتمر ومعرض «جوتيك» متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات وللمؤتمر التوفيق والنجاح.

بعد ذلك تجوّل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بين أجنحة معرض تكنولوجيا الغاز والنفط واطلع سموه على أحدث التقنيات والمعدات في قطاع الغاز والنفط، والتي تعرضها 75 شركة محلية وعالمية، واستمع سموه إلى شرح من المختصين حول هذه التقنيات.

نقل التقنية

وفي كلمته أكد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، أن المؤتمر يهدف إلى نقل التقنية ونقل أفضل الممارسات في قطاع الصناعة النفطية، وهو فرصة للتواصل بين الخبراء والمختصين المشاركين لتبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز، خصوصاً في ظل التطور التقني الكبير والمتسارع، وكيفية تسخير التكنولوجيا من أجل المزيد من التميز والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

من جانب آخر وفي مداخلته خلال الجلسة العامة للمؤتمر، التي تناولت رحلة التحوّل من الكفاءة إلى الأكثر كفاءة، توقّع الجروان أن تشهد الأسواق العالمية طلباً أكبر على الغاز والنفط خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 20%، وأن تكون الأسواق واعدة وأكثر ربحية حيث تحتاج دولاً مثل الصين والهند طلباً متزايداً للطاقة.

وقال إن لدى «دراجون أويل» فريق عمل ذا كفاءة يحرص على الابتكار، ويعمل مع الشركاء الاستراتيجيين للشركة من أجل المزيد من التطور والنجاح، مشيراً إلى ضرورة توسيع قاعدة الحوار مع الشركاء خصوصاً المقاولين من أجل خفض تكلفة الإنتاج، وأن على الشركات أن تكون أكثر شجاعة ومرونة للتعامل مع المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط والغاز.

وأضاف أن سوق النفط والغاز العالمية تشهد تطورات كبيرة مهمة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج الذي يعد أمراً مهماً وتحدياً بارزاً في هذا القطاع، من خلال تشجع الأفراد على الإبداع والابتكار، إلى جانب التخطيط المنظم، والتركيز على الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتركيز على التقنيات من أجل أداء أفضل، وتكلفة أقل.

استحواذات

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» كشف الجروان عن أن «دراجون أويل» رصدت بين 350 إلى 500 مليون دولار لإتمام استحواذات جديدة في أسواق خارجية خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تدرس حالياً عدة فرص استثمارية في شمال أفريقيا وخصوصاً في مصر وتونس.

وأضاف أن التوسعات الخارجية تظل رهن الدراسة وموافقة مجلس الإدارة، مؤكداً أن الشركة تعتبر واعدة وتسعى دائماً نحو التوسع والنمو لا سيما في ظل خططها لزيادة طاقتها الاستيعابية والتنوع وزيادة كفاءتها التشغيلية، في مقابل خفض المصاريف التشغيلية الاستثمارية.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل حالياً إلى 93 ألف برميل يومياً منها 86 ألفاً في حقل تركمانستان و7 آلاف برميل حصة يومية من حقل الفحياء بالعراق، مضيفاً أنه من المستهدف الوصول إلى مستوى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2025 ما يتطلب تطوير الحقول الحالية بالإضافة إلى تطوير إنتاج الغاز من حقلين بالجزائر.

ولفت علي الجروان إلى أن الشركة تسعي لمد أجل الامتياز الذي تعمل به في تركمانستان لمدة 10 سنوات إضافية تنتهي في 2035، وننتظر موافقة الحكومة هناك، وبعدها ستبدأ الشركة في إجراءات تمديد امتياز الغاز التي تعمل به هناك.

استكشاف جديد

وكشف محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، عن أن شركته ستبدأ عملية استكشاف لحقل نفطي جديد في منطقة خليج قناة السويس بالتعاون مع «دراجون أويل».

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن الحقل الجديد يعتبر التوسع الأول للشركة الإماراتية التي وقعت اتفاقية بهذا الخصوص في عام 2014، متوقعاً بدء عملية الاستكشاف قريباً.

وأضاف محمد عبدالعظيم أن هناك تعاوناً أيضاً مع شركة الوسطاني للبترول وهي نتاج الشراكة مع شركة دانة غاز، مشيراً إلى أن معظم أنشطتها تتركز في منطقة شرق الدلتا وتقوم حالياً بالبحث وبدأ العمل باستكشاف جديد هناك.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بالتجهيز لمزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر قبل نهاية العام الجاري وتقوم حالياً بمعالجة البيانات الجديدة للمشروع قبل طرح المزايدة لمنح شركات البحث العالمية فرصة للاطلاع على البيانات الجديدة وتقييمها لتلك القطاعات.

ثقافة التميز

وشارك في الجلسة العامة الدكتور وضاح الهاشمي، المدير التنفيذي للاستدامة والتميز في مجموعة اينوك، حيث استعرض أهمية التحول في الثقافة المؤسسية، وضرورة التحول إلى ثقافة التميز، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي الداخلي للمؤسسة هو كيفية إدارة الحوادث والكوارث، ولا بد من التركيز على الاستدامة في هذا القطاع ووضع آلية لتطوير الأداء وتحديد الفجوات والمخاطر الحالية والعمل على تجنب تكرارها.

وأكد أهمية إعطاء مسألة الاستدامة الأولوية على بقية الأهداف، وضرورة التدريب والتطوير المستمر، والتأكيد على الصيانة المستمرة خصوصاً في مجال الأمن والسلامة، وضرورة التعلم المستمر والاعتماد على التكنولوجيا، وتوفير المناخ التدريبي.

وأضاف وضاح الهاشمي أن أهم أساسيات التميز في العمليات أن يكون هناك مرونة في التعامل مع المخاطر وأن يكون هناك نوع من الانسجام والتركيز على التطوير المستمر والفعال، وتطوير الأداء بشكل الفعال، وضرورة تقديم المزيد بأقل تكلفة ممكنة وهذا يؤدي إلى الربحية من أجل الكفاية.

وأكد جان ز سشوملير المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في دي ان في جي، أهمية التحوّل الرقمي الذي يؤدي إلى تحسين التشغيل واتخاذ قرارات بشكل مختلف، إذ إن التكنولوجيا تتطلب إحداث تغييرات مهمة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وإذا فشلت المؤسسة في هذا المجال فإن المؤسسات المنافسة ستغلب عليها، مشدداً على أهمية زيادة الإنفاق على الابتكار خلال السنوات المقبلة، وتوقع المزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز خصوصاً في مجال التحول الرقمي.

وتناولت الجلسة الفنية الأولى لمؤتمر ومعرض «جوتيك» الإنجاز في مجال تشخيص الحوض النفطي ووضع مخططات بيانية لها وأدار الجلسة الدكتور شوكت غيدان مدير تطوير التخزين في دراغون أويل، وشارك فيها: نيكولاس هاوي خبير تحليل نظم النفط في بيكيب فرانلاب، والدكتور جورج جومس خبير في رسم المخططات البيانية الجيولوجية للأحواض النفطية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفيصل الجنابي مهندس أحواض نفطية وخبير في رسم المخططات البيانية في «أدنوك»، ودافيد هايكس من مجموعة «في بي أسترن همشفير مودلينغ».

منصة عالمية

يشارك في المؤتمر الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ما يزيد على 75 شركة محلية وعالمية، ويعد منصة عالمية تهدف إلى إحداث تكامل فيما يتعلق بأحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات والتفوق التشغيلي، وتعقد هذه الدورة تحت شعار «الابتكار وكفاءة القوى العاملة» في قطاع النفط والغاز، باعتبار أن التقنية هي حجر الزاوية في رؤية الإمارات المستقبلية.