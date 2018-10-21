13.825 ترخيص أعمال في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 13.825 رخصة منشآت أعمال جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى في مختلف الفئات.

وتم إصدار 840 رخصة فورية، حيث استغرقت عملية إصدار الرخصة وقتاً قياسياً لم يتجاوز 5 دقائق، بينما وصل عدد تجديد وتعديل الرخص إلى 23.963 رخصة و1.350 شهادة لمن يهمه الأمر. ووصلت معاملات التجديد إلى نحو 80.168 معاملة، و24.208 رخص تعديل، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 17.864 في حين بلغت معاملات حجز الاسم التجاري 26.040 معاملة.

واستحوذت الرخص التجارية على 61.2% من إجمالي الرخص الجديدة مقابل 36.4% للرخص المهنية و1.2% للرخص السياحية، واستحوذت الرخص الصناعية على 1.1%.

وارتفع عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري بين يناير،سبتمبر إلى 204.319 معاملة، ما يؤكد سهولة مزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، إضافة إلى مواصلة استقطاب دبي للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس في القطاعات الاقتصادية. وجاءت الهند في المرتبة الأولى ضمن أبرز 5 جنسيات كانت لها النصيب الأكبر في تسجيل عدد الشركات، تلتها باكستان ثم بريطانيا ومصر وجاءت فرنسا بالمركز الخامس.

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