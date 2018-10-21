ترخيص 13825 منشأة أعمال جديدة بدبي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 13,825 رخصة منشآت أعمال جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، وشملت الرخص التجارية بنسبة 61.2%، والرخص المهنية 36.4%، بينما شكَّلت الرخص السياحية 1.2%، والرخص الصناعية نسبة 1.1%، وذلك وفقاً لـبيانات «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي.

ووصل إجمالي عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة ذاتها إلى 204.31 آلاف معاملة، الأمر الذي يعكس سهولة مزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى مواصلة استقطاب دبي للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوي مختلف القطاعات الاقتصادية. وأظهر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أن أبرز خمس جنسيات كانت لها النصيب الأكبر في تسجيل عدد الشركات هي الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، ومصر، وفرنسا.

وتم إصدار نحو 840 رخصة فورية في 9 أشهر، حيث استغرقت عملية إصدار كل رخصة وقتاً قياسياً لم يتجاوز 5 دقائق فقط، بينما وصل عدد تجديد وتعديل الرخص إلى 23,963 رخصة، و1,350 شهادة لمن يهمه الأمر. ووصلت معاملات التجديد إلى نحو 80,16 ألف معاملة، و24,2 ألف رخصة تعديل، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 17,86 ألفاً، في حين بلغت معاملات حجز الاسم التجاري 26,04 ألف معاملة.

مراكز التعهيد

وكان لمراكز التعهيد، المنتشرة في أنحاء الإمارة والبالغ عددها 27 مركزاً، مساهمة قوية في إنجاز المعاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ أنجزت 149,6 ألف معاملة، ما يشكل 73% من إجمالي المعاملات، ونال «تسهيل – الطوار» الحصة الأكبر حيث وصل عدد المعاملات إلى 49,64 ألفاً، يليه «تسهيل – البرشاء» 12,75 ألفاً، ثم «تواصل لخدمات رجال الأعمال – المرقبات» 12,08 ألفاً؛ و«ايميرتس بروفيشنال بزنس سنتر» 11,68 ألفاً؛ ثم «إتقان لخدمات رجال الأعمال» 10,15 آلاف معاملة.

تجديد تلقائي

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي بداية عام 2016، حيث يقوم العميل بإرسال رسالة نصية برقم الرخص المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «رقم المعاملة» عبر رسالة نصية المتعامل في حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي، ومن ثم بإمكان العميل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية. وحقق قطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج متميزة عقب تدشين الخدمة، حيث تم إنجاز 34,410 معاملات تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة نسبتها 43% من العدد الإجمالي لمعاملات التجديد (80,16 ألفاً).

مناطق

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى «بر دبي» بإجمالي 7,628 رخصة، ومن ثم «ديرة» بمجموع 6,156 رخصة، ومنطقة «حتا» بواقع 41 رخصة تجارية جديدة. وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى مناطق فرعية في إمارة دبي، كانت كالآتي: منطقة برج خليفة (1,721 رخصة)؛ تلتها بر دبي (1,102 رخصة)؛ المرر (878 رخصة)؛ بور سعيد (676)؛ نايف (633)؛ المركز التجاري الأول (544)؛ القرهود (489)؛ هور العنز شرق (412)؛ والكرامة (341).

ممارسات

وتؤكد النتائج التي تضمنها التقرير تطبيق اقتصادية دبي أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال التجارية، ودورها في رفع رضا المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

أنشطة

بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال تنوّع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وتصدرت «المقاولات وما يتعلق بها» قائمة الأنشطة الاقتصادية، تلتها «الاستشارات - الإدارة والمعلومات»، ثم «صيانة المباني والحراس والتنظيف»، ونشاط «مجموعة الملابس الجاهزة»، و«خدمات التنظيف»، و«المطاعم والمقاهي»، و«مجموعة الإلكترونيات»، و«تجاره المواد الغذائية»، و«تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية»، و«النقل والشحن والتخزين».