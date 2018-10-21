«صحيفة الحالة الإيجارية» مجانية واختيارية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أكد القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص المركز على صياغة آليات تستهدف تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والحد من المنازعات موضحاً أنه لا رسوم على «صحيفة الحالة الإيجارية» وأن الخدمة اختيارية لإضفاء الشفافية على التعاملات بين المستأجر والمؤجر.

وأوضح لـ«البيان الاقتصادي» أن الخدمة الجديدة تمكّن الطرفين من الاستعلام عن صحيفة كل طرف بموافقته ، وبذلك يكون المؤجر مطلعاً على مدى التزام المستأجر مع المؤجرين من عدمه وبالمقابل يستطيع المستأجر الإطلاع على الطريقة التي يتعامل بها المؤجر مع المستأجرين ،وما إذا كان قد تعرض إلى أحكام إيجارية.

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