لا رسوم على خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية» الجديدة مجانية، حيث لا يدفع مقابلها المستخدم أية رسوم، وهي في الوقت ذاته اختيارية، وليست إجبارية.

وأوضح في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن الهدف منها هو إضفاء الشفافية على التعاملات بين المستأجر والمؤجر، إذ يتمكن الطرفان من الاستعلام عن صحيفة كل طرف بموافقته، وبذلك يكون المؤجر مثلاً- مطلعاً على مدى التزام المستأجر مع المؤجرين من عدمه، وأيضاً بالمقابل، يستطيع المستأجر الاطلاع على الطريقة التي يتعامل بها المؤجر مع المستأجرين، وما إذا كان قد تعرض إلى أحكام إيجارية. ويمكن تلخيص فكرة الصحيفة بأنها شبيهة بشهادة سيرة وسلوك كل من الطرفين في ما يتعلق بالإيجارات السكنية والتجارية.

آلية وأهداف

وأوضح رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك، أن المركز يجتهد في صياغة آليات تحقق العديد من الأهداف، وبالنسبة لـ «صحيفة الحالة الإيجارية»، فالهدف منها تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من المنازعات التي قد تنشأ بينهم، مشدداً على أن إعلان المركز عن استحداث صحيفة الحالة الإيجارية، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد منظومة عمل متميزة ترتقي بدبي عالمياً. إضافة إلى إيجاد بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع.

وأشار إلى أن الخدمة تقدم اختيارياً لأطراف العلاقات الإيجارية، وتتيح للمؤجر الاستعلام عن الشخص الذي سيؤجر له، وما إذا سبق وصدر بحقه أحكام إيجارية من عدمها، وفي الوقت نفسه، تتيح الخدمة للمستأجر، الاستعلام عن المؤجر الذي سيستأجر منه. أيضاً يستطيع أي شخص الاستعلام عما إذا كان هناك أي أحكام إيجارية صادرة ضده من عدمه، وبذلك يتجنب تعرضه للتنفيذ المفاجئ عليه من ضبطه وإحضاره أو منعه من السفر أو الحجز على حساباته وممتلكاته، ويمكن للشخص ذاته الاستفادة من ذلك، لتجنب الآثار السلبية للتنفيذ المفاجئ لتلك القرارات عند سفره أو في أثناء ممارسته حياته.

وأوضح أنه يمكن لأي من طرفي العلاقة الإيجارية، الحصول على الخدمة من خلال تحميل تطبيق المركز على «أندرويد» و«آب ستور»، ومنه يمكن الدخول على خدمة «صحيفة الحالة الإيجارية» على الهاتف، باتباع خطوات محددة، لتظهر بعدها 3 خيارات، وهي: الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، الاستعلام عن حالة الطلب، ليتعرف الشخص إلى أحكام الإيجارات الصادرة ضده أو ضد من سيؤجر له أو من يستأجر منه:

1. فإذا كنت تستعلم عن نفسك فاختَر الخيار الأول، ثم اختيار أفراد، وأدخل رقم هويتك ثم اسمك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني، وستصلك رسالة على الهاتف المسجل لدى المركز، لتسمح بالحصول على معلوماتك الإيجارية عند الضغط على كلمة موافق، وستصل رسالة على رقم الهاتف المسجل بطلب الاستعلام، مدون به المعلومات ومحررة على نموذج لصحيفة حالة إيجارية، فيمكنك طبعها أو تحويلها.

2. إذا كنت مؤجراً وأردت أن تستعلم عن مستأجر، اضغط على استعلام عن مستأجر ثم اختر: أفراد أو شركات، حسب طبيعة المستأجر، وأدخل رقم هوية المستأجر أو رقم رخصته التجارية، في حال كونه شركة، ثم اسمك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني، إذا لم يكن للمستأجر معلومات، سيصلك الرد فوراً بعدم وجود قضايا لهذا الاسم، وإذا كان له قضايا، ستظهر لك رسالة توجد معلومات عن الاسم المستعلم عنه، وجاري الحصول على موافقته لتزويدك بها وفي تلك الأثناء، تصل رسالة للمستعلم عنه، تفيد أن فلاناً يستعلم عن معلوماتك الإيجارية، فاضغط موافق إذا كنت لا تمانع في تزويده بها، فإذا ما ضغط موافق، ستصل رسالة على رقم الهاتف المسجل بطلب الاستعلام مدون به المعلومات، ومحررة على نموذج لصحيفة حالة إيجارية، فيمكنك طبعها أو تحويلها.

3. إذا كنت مستأجراً وتريد أن تستعلم عن مؤجر، اضغط على استعلام عن مؤجر، اختَر أفراد أو شركات، حسب طبيعة المؤجر، وأدخل رقم هوية المؤجر أو رقم رخصته التجارية، في حال كونه شركة، ثم اسمك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني، إذا لم يكن للمؤجر معلومات، سيصلك الرد فوراً بعدم وجود قضايا لهذا الاسم، وإذا كان له قضايا، ستظهر لك رسالة توجد معلومات عن الاسم المستعلم عنه، وجاري الحصول على موافقته لتزويدك بها وفي تلك الأثناء تصل رسالة للمستعلم عنه، تفيد أن فلاناً يستعلم عن معلوماتك الإيجارية، فاضغط موافق إذا كنت لا تمانع في تزويده بها، فإذا ما ضغط موافق، ستصل رسالة على رقم الهاتف المسجل بطلب الاستعلام، مدون به المعلومات ومحررة على نموذج لصحيفة حالة إيجارية، فيمكنك طبعها أو تحويلها.

مجانية غير ملزمة

وأكد القاضي عبد القادر موسى، أن المركز لا يتقاضى أية رسوم مقابل الخدمة، حيث يحرص المركز على تعميم الفائدة لجميع الأطراف، حيث يمكنهم الاستفادة منها بالمجان، من دون تحمل أي رسوم على الإطلاق، حرصاً من المركز على طرفي العلاقة الإيجارية، والتخفيف عنهم من خلال تقليل الجهد والوقت والمال، وخفض النزاعات الإيجارية إلى أدنى حد ممكن.

تنبيه

وحول السبب في أن الدائرة أو المركز لم يجعلا الصحيفة إلزامية لا سيما أن العديد من الملاك قد يتعاملون بعاطفية، ويمتنعون عن الإبلاغ عن المستأجر المخالف، قال إنه يجب الأخذ بالحسبان أن الغرض من الخدمة، يتمثل فقط في تنبيه المستعلم، وما إذا كان الشخص الذي سيتعامل معه قد صدرت ضده أحكام إيجارية من قبل وتترك له حرية إتمام التعاقد أو لا. وتكشف الصحيفة الإيجارية عن كافة القضايا المسجلة بحق الشخص بشفافية تامة، وإذا تمكن طرفا العلاقة من الوصول إلى تسويات ودية لتفادي وصول القضية إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، فإن مثل هذه الإجراءات لن يتم توثيقها بطبيعة الحال في الصحيفة. وأوضح أن خدمة الصحيفة الإيجارية تتوفر حتى الآن باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون من السهل تصفُّح محتواها للاستعلام.

حماية السوق

ويأتي تطوير الخدمة بعد رصد حالات كثيرة يلجأ فيها بعض الأشخاص لاستئجار الوحدات، وسداد القسط الأول من القيمة الإيجارية المتفق عليها، والتخلف عن سداد الباقي. وعند انتهاء العقد يستأجر الشخص ذاته مكاناً آخر، ويكرر الفعل في عقارات أخرى، ما يعرِّض المؤجرين لمغبّة النصب والاحتيال.