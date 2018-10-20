«أسبوع بلا مراكز خدمة» في دبي غداً بمشاركة 40 دائرة

المصدر: دبي ـــ البيان

تنطلق في دبي غداً حملة أسبوع بلا مراكز خدمة لدعم التحوّل الذكي في الإمارة، حيث سيتم توفير الخدمات في 40 جهة حكومية عبر الإنترنت فقط.

ولمدة أسبوع، سيقوم المتعاملون بإنجاز الأعمال عبر القنوات الذكية، ضمن خطة التحوّل الذكي في العام 2021، الذي سيشهد آخر معاملة ورقية حكومية في الإمارة.

وتساهم مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» في تحقيق نقلة نوعية لافتة في مسيرة التحوّل الذكي في دبي، بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي عندما نُظّمت المبادرة ليوم واحد. وتستهدف المبادرة التي أطلقتها «مالية دبي» بناء ثقافة «الرقمنة»، وتشجيع المتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم.

حيث يتحول أكثر من 100 مركز خدمة تابع للجهات الحكومية، ولجهات شبه حكومية وخاصة، إلى مراكز لتوعية الجمهور والتعريف بقنوات الدفع لأكثر من 1100 خدمة يتم إنجازها كلها عبر الإنترنت.

اقرأ أيضاً: