40 جهة حكومية في دبي تدعم التحول الذكي

المصدر: دبي - البيان

تستعدّ دبي لانطلاق حملة واسعة يوم غد الأحد ولمدة أسبوع، لتعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إكمال التحوّل الذكي في العام 2021، الذي سيشهد آخر معاملة ورقية حكومية في الإمارة.

نقلة نوعية

وجدّدت دائرة المالية بحكومة دبي جهودها في هذا السياق ووسعتها بالإعلان قبل أسبوعين عن إطلاق مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي يُنتظر أن تحقق خلال الأسبوع المقبل، بين 21 و25 أكتوبر الجاري، وبمشاركة 40 جهة، نقلة نوعية لافتة في مسيرة التحوّل الذكي، بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي عندما نُظّمت المبادرة ليوم واحد، بعد اعتمادها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ثقافة الرقمنة

وترمي مبادرة «مالية دبي» إلى بناء ثقافة الرقمنة، تشجيعاً للمتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم الحكومية، وسوف يشهد أكثر من 100 مركز خدمة تابع للجهات الحكومية، ولجهات شبه حكومية وخاصة، التحوّل إلى مراكز لتوعية الجمهور والتعريف بقنوات الدفع لأكثر من 1100 خدمة.

أجهزة المتعاملين

وسيتم في مراكز خدمة المتعاملين الحكومية العاملة في الإمارة، ولمدة أسبوع واحد بين 21 و25 أكتوبر الجاري، تحويل المعاملات التي تتطلب سداداً للرسوم، من شبابيك المراكز إلى أجهزة المتعاملين الذكية.

وبدأت دائرة المالية التنسيق مع جميع الجهات الحكومية في دبي من أجل إنجاح تنفيذ المبادرة في عامها الثاني، في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الدائرة بصفتها المعنية بتحصيل الإيرادات العامة في حكومة دبي.

ومن جانبها، أَكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستشارك في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة،» بـ(192) خدمة ذكية وإلكترونية، وذلك تعزيزاً لمساهمتها الفاعلة في هذه المبادرة الحيوية، التي تطلقها الدائرة المالية في إمارة دبي للعام الثاني على التوالي وبمشاركة واسعة من جميع الهيئات والدوائر الرسمية في الإمارة.

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة ستساهم في هذه المبادرة من خلال (192) خدمة ذكية وإلكترونية ليتمكن الجمهور من جميع شرائح المجتمع من استخدام خدمات الهيئة بطريقة سلسة وسريعة من خلال هواتفهم الذكية وأجهزة الحاسب الآلي.

وأجهزة الخدمة الذاتية ومركز الاتصال، مؤكداً جاهزية هذه القنوات الأمر الذي سيُسعِدُ المتعاملين ويوفر عليهم الوقت وعناء التوجّه إلى المراكز، وسَتُسهِمُ هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية من خلال تقليل البصمة الكربونية، كما ستدعم هذه الخطوة رؤية «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، الهادفة إلى إنهاء جميع المعاملات الورقية في التعاملات الحكومية وذلك بعد عام 2021، مما سيلعب دوراً مهماً كذلك في الحفاظ على الموارد وترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.

الخدمة الذاتية

وأضاف محبوب: «سيكون مركز الاتصال (8009090) لهيئة الطرق والمواصلات متاحاً للجمهور، الذي يعمل كالمعتاد على مدار الساعة، وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة، التي تغطي مناطق دبي والبالغ عددها (20) جهازاً في الوقت الحالي وهنالك خطة لزيادة هذا العدد ليصل إلى (55) جهازاً بحلول العام 2020، كما أن الهيئة قامت بتوعية الجمهور بمبادرة (أسبوع بلا مراكز خدمة) ومدى أهميتها في تحقيق الاستدامة للمدينة».

وأضاف: «تجسّد مبادرة (أسبوع بلا مراكز خدمة) توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وأتمتة جميع الخدمات لتصبح خدمات ذكية وإلكترونية لجميع المستفيدين منها بالإضافة إلى أنها تعمل على تحقيق جميع الغايات الاستراتيجية للهيئة الهادفة نحو تحقيق رؤية دبي الذكية، وإسعاد الناس، ودعم محور (حكومة رائدة ومتميز) ضمن المحاور الستة لاستراتيجية دبي 2021».