بدء رد الضريبة المضافة للسيّاح في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب المرحلة الأولى من تطبيق نظام رد الضريبة للسياح في 3 مطارات بالدولة اعتباراً من نوفمبر المقبل عن طريق شركة عالمية وفق أفضل الممارسات.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة، إن المطارات الثلاثة هي دبي وأبوظبي والشارقة، فيما تطبق المرحلة النهائية لرد الضريبة للسياح في المنافذ الحدودية بما في ذلك البرية والبحرية في ديسمبر، موضحاً أن نظام رد الضريبة للسياح يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية، حيث يشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحال التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد.

وأوضح أن رد الضريبة سيتم وفق نظام إلكتروني، ولن يكون هناك أي تأثير على حركة المسافرين في مطارات الدولة، مشيراً إلى أن الشركة العالمية تعمل حالياً على وضع نظام بالاتفاق مع محال التجزئة في الدولة لوضع لاصق على مشتريات السياح التي تخضع للنظام، على أن يتم قراءة هذا اللاصق إلكترونياً في المطارات ورد قيمة الضريبة مباشرة للسياح عبر عدة طرق، منها وضعها في حساباتهم البنكية أو دفعها نقداً.

وقال خالد البستاني إن الهيئة تدرس السماح لبعض الفئات بتقديم الإقرارات الضريبية نصف سنوياً بدلاً من كل 3 أشهر، موضحاً أن الفئات ستشمل الأشخاص الاعتبارية وأعضاء مجالس الإدارات وملاك العقارات، وأنه من المقرر إعلان تفاصيل النظام الجديد في نوفمبر المقبل.

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