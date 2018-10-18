رد الضريبة للسياح في 3 مطارات الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة ستبدأ المرحلة الأولى من تطبيق نظام رد الضريبة للسياح في 3 مطارات بالدولة في نوفمبر عن طريق شركة عالمية تم اختيارها من خلال مناقصة طرحت في وقت سابق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف على هامش محاضرة مساء أول من أمس بمجلس البطين بالعاصمة أبوظبي بحضور جبر السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، أن المطارات الثلاثة هي دبي وأبوظبي والشارقة، فيما ستكون المرحلة النهائية لرد الضريبة للسياح في المنافذ الحدودية بما في ذلك البرية والبحرية في ديسمبر.

وأشار إلى أن نظام رد الضريبة للسياح يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية، حيث يشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر مع منافذ البيع والمحال التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد، مبيناً أن عملية رد الضريبة ستكون وفق نظام إلكتروني، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على حركة المسافرين في مطارات الدولة. وبين أن الشركة العالمية تعمل حالياً على وضع نظام بالاتفاق مع محال التجزئة في الدولة لوضع لاصق على مشتريات السياح التي تخضع للنظام على أن يتم قراءة هذا اللاصق إلكترونياً في المطارات ورد قيمة الضريبة مباشرة للسياح عبر عدة طرق منها وضعها في حسابتهم البنكية أو دفعها نقداً.

إقرارات

ورداً على استفسارات المواطنين حول مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تدرس حالياً السماح لبعض الفئات بتقديم الإقرارات الضريبية نصف سنوياً بدلاً عن النظام المتبع حالياً كل ربع سنة.

وأوضح البستاني أن الفئات ستشمل الأشخاص الاعتبارية وأعضاء مجالس الإدارات وملاك العقارات، مشيراً إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا النظام الجديد في شهر نوفمبر المقبل.

ودعا البستاني الجميع إلى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها تجنباً للتعرض للغرامات الإدارية، حيث إن الموعد النهائي للتقديم يكون خلال 28 يوماً التي تلي نهاية فترة الإقرار الضريبي، وإذا وافق الموعد المحدد للتقديم يوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يمدد الموعد لأول يوم عمل تال، مشيراً إلى أن السجلات والإقرارات الضريبية تسهم بشكل كبير في تنظيم الأعمال وتلافي وجود هدر في الأموال.

ولفت إلى أن الهيئة شكلت لجنة مع دوائر الأراضي والبلديات في مختلف إمارات الدولة لدراسة كيفية تحصيل المبالغ الضريبية وتسهيل الإجراءات على دافعي الضريبة.

تسجيل

وبين المدير العام للهيئة، أن التسجيل في النظام الضريبي يتم بشكل بسيط وميسر عبر نظام إلكتروني من دون أي إجراءات يدوية بحيث يتم الانتهاء من المعاملة في خلال 15 دقيقة بهدف التسهيل على دافعي الضريبة، مشيراً إلى أن معالجة طلبات التسجيل من قبل الهيئة تتم خلال 20 يوم عمل من استلام الطلب، وبعد الموافقة على طلب التسجيل تقوم الهيئة بإصدار رقم التسجيل الضريبي.

وذكر البستاني أنه خلال إجراءات التسجيل هناك مستندات يتعين تقديمها للتحقق من المعلومات المقدمة، موصياً بإعداد المستندات قبل البدء في تقديم الطلب، وتشمل: المستندات التي تحدد المخول بالتوقيع عن الكيان مثل، جواز السفر والهوية الإماراتية، والمستندات الرسمية الأخرى التي تمنح الكيان حق ممارسة أنشطته داخل الدولة.

ولفت إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة أثناء عملية التسجيل، حيث تقوم بعض الشركات بالتسجيل مرتين إلى جانب عدم وضع البيانات بشكل دقيق مثل رقم الرخصة والرقم الجمركي، فضلاً عن قيام بعض الأفراد بإعطاء حساباتهم لمراكز الطباعة وهو ما يعد خطأً جسيماً، داعياً الأفراد إلى الاحتفاظ بحساباتهم.

وبين البستاني أن هناك بعض الخدمات مثل التعليم مشمولة بنسبة الصفر من ضرائب لكن الزي المدرسي والرحلات تطبق عليها الضرائب، مشيراً إلى أن من بين الخدمات المعفية، النقل المحلي، والأرض الفضاء، وبعض الخدمات المالية مثل الفائدة في البنوك.

وذكر أن الهيئة لديها جهات اختصاص تقوم بمراجعة طلبات الاسترداد الضريبي وتدقيقها بما يشمل الطلبات المقدمة من المواطنين عن بناء المساكن الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في حملاتها التوعوية التي بدأتها منذ مارس 2017 واستهدفت من خلالها قطاعات المال والأعمال والأفراد، وشملت 6 فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية وإنفوغرافيك وكذلك لدينا عيادة ضريبية تقوم بزيارة كل إمارات الدولة لنشر التوعية. وبين البستاني أن الهيئة لديها نظام إلكتروني يقوم بإرسال رسائل عبر الهاتف للتذكير بمواعيد سداد الضرائب من خلال «SMS» ترسل عبر شركتي «اتصالات» و«دو»، وأيضاً عن طريق البريد الإلكتروني، إضافة إلى الإعلانات في الصحف.

اتفاق

وقال خالد البستاني إن الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة من المقرر وفقاً للاتفاق أن تطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن بعض الدول لم تطبقها حتى الآن بسبب الدورات التشريعية، لكنها في طور التطبيق.

وأوضح أن الإمارات والمملكة العربية السعودية كانتا من أوائل الدول التي طبقت الضريبية، فيما تعمل البحرين على تطبيقها في العام المقبل، وأيضاً سلطنة عمان على وشك البدء في تطبيقها، بينما في الكويت هناك مشاورات حالياً في مجلس الأمة.

ولفت إلى أن نسبة الضريبة المطبقة في الإمارات بواقع 5% تعد الأقل من بين 160 دولة حول العالم، حيث تصل نسب الضرائب المفروضة في دول أخرى إلى 20%، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل العمل مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك للحد من الممارسات الخاطئة في الأسواق إلى جانب الحملات التوعوية.

مهام

وذكر أن الهيئة تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، إضافة إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة بشأن كل المسائل المتعلقة بالضرائب الاتحادية.وأشار البستاني إلى أن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتمثل في التزام الأعمال المسجلة بالضريبة بتقديم إقرارها الضريبي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري.

290

ذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن عدد الشركات المسجلة في النظام الضريبي تجاوز 290 ألفاً حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام بدفع الضرائب «مرتفعة جداً» بحسب تعبيره.