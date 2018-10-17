«أدنوك فليكس» بالمناطق الشمالية الأحد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تطلق «أدنوك للتوزيع» خدمة «أدنوك فليكس» الأحد المقبل في المناطق الشمالية مع إعفاء المسنين وأصحاب الهمم من رسوم استخدام الخدمة المتميزة فيما بلغ عدد الشرائح التي تم تركيبها أكثر من 220 ألف شريحة ذكية منذ إطلاق الخدمة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع إن إطلاق «أدنوك فليكس» في المناطق الشمالية يأتي ضمن استراتيجية مواصلة العمل على توفير خيارات متعددة للعملاء وفق أرقى المعايير للمنتجات والخدمات وينعكس ذلك في استثماراتنا المتواصلة في استخدام التكنولوجيا في محطاتنا لتحسين وتعزيز كفاءة تجربة العملاء.

وأوضح أن الشركة قررت إعفاء أصحاب الهمم وكبار السن من دفع رسوم الخدمة المتميزة حيث تم توزيع 100 ألف شريحة ذكية مجانية جديدة للعملاء لافتاً إلى أن تقنية الشريحة الذكية تهدف إلى تبسيط كل من خيارات الخدمة الذاتية والخدمة المتميزة. ويمكن للعملاء في الإمارات الاستفادة من برنامج المكافآت المتميزة من أدنوك للتوزيع.

حيث سيحظى عملاء الخدمة المتميزة على مستوى معزز من الخدمة يشمل تزويد سياراتهم بالوقود ومزايا العناية بالسيارة مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات وحصولهم على مكافآت يمكنهم استبدالها في متاجر الواحة مقابل 10 دراهم.

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