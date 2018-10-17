خيارات «أدنوك فليكس» بالمناطق الشمالية 21 أكتوبر

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

أعلنت أدنوك للتوزيع إطلاق خدمة «أدنوك فليكس» اعتباراً من 21 أكتوبر الجاري في المناطق الشمالية، وإعفاء المسنين وأصحاب الهمم من رسوم استخدام الخدمة المتميزة، فيما بلغ عدد الشرائح التي تم تركيبها أكثر من 220 ألف شريحة ذكية منذ إطلاق الخدمة.

وأوضح المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، خلال مؤتمر صحافي أمس، في قاعة المؤتمرات بفندق الكوف روتانا في إمارة رأس الخيمة، أن انطلاق خدمة «أدنوك فليكس» في المناطق الشمالية يأتي ضمن استراتيجية مواصلة العمل على توفير خيارات متعددة للعملاء وفق أرقى المعايير للمنتجات والخدمات.

وينعكس ذلك في استثماراتنا المتواصلة في مجال استخدام التكنولوجيا في محطاتنا لتحسين وتعزيز كفاءة تجربة العملاء، وفيما نسعى لترسيخ ريادتنا في السوق الإماراتية، تحتل السلامة صدارة أولوياتنا وفي هذا الصدد فقد طوّرنا تطبيق المعايير العالمية لضمان سلامة عملائنا.

100 ألف

وأشار إلى أن الشركة قررت إعفاء أصحاب الهمم وكبار السن من دفع رسوم الخدمة المتميزة، حيث تم توزع 100 ألف شريحة ذكية مجانية جديدة للعملاء في مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن تقنية الشريحة الذكية تهدف إلى تبسيط كل من خيارات الخدمة الذاتية والخدمة المتميزة. ويمكن للعملاء في مختلف الإمارات الاستفادة من برنامج المكافآت المتميزة من أدنوك للتوزيع.

حيث سيحظى عملاء الخدمة المتميزة على مستوى معزز من الخدمة، يشمل قيام موظفينا بتزويد سياراتهم بالوقود، بالإضافة إلى عدد من مزايا العناية بالسيارة مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات، فضلاً عن حصولهم على مكافآت يمكنهم استبدالها في متاجر الواحة، وذلك مقابل رسم رمزي قدره 10 دراهم.

وأشار إلى أن برنامج المكافآت المتميزة يتم تحديثه بانتظام، وهو ما يوفر للعملاء هدايا مجانية وتخفيضات على المنتجات والخدمات المختلفة، حيث يقدم برنامج المكافآت حالياً العديد من الخيارت بما في ذلك الحصول على 12 عبوة من المياه، وخصم على القهوة بقيمة 10 دراهم، والعديد من العروض على الوجبات الخفيفة.

بالإضافة الى خصومات على خدمات غسيل السيارات في المحطة وتغيير الزيت، كما يمكن للعملاء استبدال إيصال المكافآت في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى.

وذلك في أيّ من محطات خدمة أدنوك على مستوى الدولة. وأضاف: يأتي إطلاق خدمات أدنوك فليكس في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان في أعقاب فترة تجريبية مجانية امتدت عدة أشهر، حيث أتيحت الفرصة للعملاء للتعرف إلى خدمات فليكس، فيما سيوجد موظفو الخدمة في جميع محطات أدنوك لتقديم المساعدة للعملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة مع استخدام خيارات الخدمة الذاتية.

12 محطة جديدة

وأوضح سلطان الجنيبي نائب رئيس دائرة مبيعات التجزئة لإمارة دبي، أن الشركة تعتزم افتتاح 3 محطات جديدة قبل نهاية العام في دبي كأول محطات تمتلكها الشركة في دبي وذلك ضمن 12 محطة جديدة تم افتتاح 9 محطات منها، بينها 7 محطات في مدينة أبوظبي ومحطة بإمارة عجمان، ومحطة في أم القيوين.

حيث تدير أدنوك للتوزيع 363 محطة خدمة و240 متجر تجزئة، وتمتلك حوالي 67% من سوق محطات خدمة وقود التجزئة من حيث عدد المحطات، كأكبر حصة في سوق الوقود بالجملة، وأكبر شبكة متاجر تجزئة من حيث عدد المواقع.

تحديث

وأكد أن تركيب الشرائح في مراكز الخدمة مجاني، فيما خضعت 80 محطة لعمليات تحديث الماكينات، مع إعادة توزيع المضخات وزيادة مضخات الخدمة الذاتية لدعم زيادة الطلب بنسبة 70ـ80%، .

وتحديث خيار التزود بالوقود في بعض المحطات لتمكين مستخدمي سوبر 98 لاستعمال الخدمات الذاتية والمتميزة، بالإضافة لإعطاء صلاحيات لموظفي المحطة للنظر في الحالات التي تعفى من رسوم الخدمة المتميزة وضمان انسيابية ومرونة الحركة داخل المحطات، كما تم تحديث طريق تعبئة المحفظة الذكية.

وأشار إلى أن 190 مواطناً ومواطنة سيقومون باستبيان رضا العملاء بمناطق التعبئة في محطات المناطق الشمالية خلال تفعيل الخدمة ودراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة لتحسين جودة العمل داخل المحطات، لافتاً إلى أن عدد المواطنين الموظفين بمحطات أدنوك بلغ 700 مواطن ومواطنة بينهم 380 مواطنة.

مشيراً إلى أن الدراسات التي أجرتها الشركة كشفت عن انخفاض عدد عمليات تزود المركبة الواحدة بالوقود بمبالغ 10 ــ 20 درهماً والتي كانت تسبب التكدس داخل المحطات.

مراكز

زادت الشركة عدد مراكز تركيب الشرائح الذكية من 4 إلى 10 مراكز بقدرة 1200 شريحة ذكية في اليوم، وتركيب أكثر من 220 ألف شريحة ذكية منذ إطلاق خدمة «فليكس»، فيما كشفت الدراسة أن أكثر من 43% معاملة تمت عبر الخدمة الذاتية من خلال الشرائح مقابل 24% قبل مشروع «فليكس».