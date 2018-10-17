«دافوس»: الإمارات ضمن أهم اقتصادات العالم

المصدر: دبي - البيان

وضع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» دولة الإمارات ضمن أهم 30 اقتصاداً عالمياً، بفضل التحسينات الاقتصادية المستمرة التي أطلقتها الحكومة، مشيراً في هذا الصدد إلى كل من: قانون الضريبة المضافة الذي تم تفعيله مبكراً هذا العام، وقانون الإفلاس الذي تم تشريعه العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير «التنافسية العالمية 2018» الذي كشف عنه المنتدى، أمس، وهو تقرير جديد يركز على الثورة الصناعية الرابعة والابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد. وأشارت الأرقام التي كشف عنها المنتدى في التقرير إلى تصدر الإمارات المركز الأول عربياً والـ27 عالمياً في التنافسية العالمية. كما حققت الإمارات مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية.

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