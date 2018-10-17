الإمارات تحافظ على صدارتها التنافسية الإقليمية

المصدر: دبي - البيان

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً في التنافسية العالمية ضمن تقرير «التنافسية العالمية 2018»، الذي كشف عنه منتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أمس.

وأكد التقرير الحديث الذي يركز على الثورة الصناعية الرابعة والابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد، أن التحسينات الاقتصادية المستمرة التي أطلقتها حكومة الإمارات وضعت الدولة ضمن أهم الاقتصادات العالمية.

موضحاً أن كلاً من قانون الضريبة المضافة الذي تم تفعيله مبكراً هذا العام وقانون الإفلاس الذي تم تشريعه العام الماضي هي خطوات تضع اقتصاد الإمارات على قائمة الأفضل في المنطقة العربية وضمن أفضل 30 اقتصاداً عالمياً.

وحققت الإمارات مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية هي «قلة التغير السنوي في التضخم» و«ديناميكيات الديون» ومؤشر «اشتراكات الهاتف المتحرك للإنترنت» و«معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان».

واحتلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة» والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية» ومؤشر «أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية».

وجاءت الإمارات في المركز السابع عالمياً في مؤشر «كفاءة خدمات النقل الجوي» ومؤشر «ممارسات التوظيف والفصل» والمركز التاسع عالمياً في مؤشر «قلة عبء الحواجز غير الجمركية» ومؤشر «جودة الطرق» والعاشر عالمياً في مؤشر «سهولة العثور على الموظفين المهرة».

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