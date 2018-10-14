المصدر: دبي - البيان

تواصلت حالة الزخم والانتعاش في سوق دبي العقاري بدعم تفاؤل المستثمرين والمطورين، حيث تم تسجيل 39802 تصرف عقاري الأشهر التسعة الأولى 2018 بقيمة نحو 162 مليار درهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الحزم التحفيزية التي صدرت مؤخراً ترسخ مكانة الإمارة على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية، حيث لمسنا نتائج إيجابية أثمرت عنها القرارات بين مختلف الأطراف ذات الصلة في السوق.

وتوقّع تواصل أصداء هذه القرارات الإيجابية على المديين القصير والمتوسط من خلال إقبال فئات جديدة على الشراء لأغراض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار.

162 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر