162 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حافظ سوق دبي العقاري على زخم النمو، مدفوعاً بحالة التفاؤل بين المستثمرين والمطورين، بعد أن سجل السوق العقاري في الإمارة 39.802 تصرف عقاري للفترة من مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل قيمة التصرفات الإجمالية إلى 162 مليار درهم، وذلك استناداً إلى أحدث تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأكد سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسات الحكيمة التي أقرّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والحزم التحفيزية التي صدرت مؤخراً لترسيخ مكانة الإمارة على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية.

وأضاف: لمسنا النتائج الإيجابية التي تمخضت عن هذه القرارات، حيث سادت مشاعر الطمأنينة بين مختلف الأطراف ذات الصلة في السوق. وستظل أصداؤها الإيجابية تتردد على المديين القصير والمتوسط، من خلال إقبال فئات جديدة على الشراء لأغراض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار.

وتشير الأرقام الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية إلى أن السوق استقبل خلال الفترة المشمولة بالتقرير 25.473 مبايعة تجاوزت قيمتها 56.6 مليار درهم، أما الرهون فقد اقترب عددها من 11 ألف عملية بقيمة زادت على 86 مليار درهم بقليل. وكانت هناك تصرفات من فئات أخرى بلغ عددها 3.486 تصرفاً بقيمة قدرها 19.3 مليار درهم.

استثمارات قوية

استقبلت دبي خلال الأشهر التسعة الأولى 27.174 استثماراً قام بها 21.605 مستثمرين بقيمة إجمالية اقتربت من 50 مليار درهم، لتكون انعكاساً للنمو المستدام الذي تنعم به الإمارة منذ سنوات. ويتجلى ذلك من خلال التنوع الهائل في قاعدة المستثمرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم أجمع.

وفي المجمل، جاءت الاستثمارات من 163 جنسية، منها 16 جنسية عربية مع 5 جنسيات خليجية، بينما توزعت الجنسيات الأخرى البالغة 142 جنسية على مختلف قارات العالم. وعند النظر إلى الجنسيات العشر الأكثر إقبالاً على الاستثمار في دبي، نجد أن مواطني الإمارات تنافسوا مع الهنود على المركز الأول، ففي الوقت الذي تفوق فيها الإماراتيون بالقيمة المادية لحجم استثماراتهم بواقع 9.4 مليارات درهم هي قيمة 4.112 استثماراً، أجرى الهنود 4.676 استثماراً وصلت قيمتها إلى 8.6 مليارات.

وفي المرتبة الثالثة جاء السعوديون بعد استحواذهم على 1.882 استثماراً اقتربت قيمتها من 3 مليارات، تلاهم الباكستانيون الذين دخلوا في 1.851 استثماراً بقيمة 2.3 مليار درهم، وكانت المرتبة الخامسة للبريطانيين الذين أبرموا 1.761 استثماراً بقيمة زادت على 3.4 مليارات، وكانت المراكز الخمسة التالية على قائمة العشرة الأوائل للمستثمرين من الصين ومصر والأردن وكندا وروسيا.

وأظهر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إقبالاً عالياً على الاستثمار في الأشهر التسعة الأولى، حيث ذكر التقرير أن الجنسيات الخليجية سجلت 6.681 استثماراً، قام بها 4.904 مستثمرين، تجاوزت قيمتها 13.7 مليار درهم. وحل الإماراتيون على رأس قائمة الخليجيين الأعلى استثماراً في دبي، تلاهم السعوديون، بينما كانت المراكز الثالث والرابع والخامس للكويتيين والعمانيين والبحرينيين على التوالي.

إقبال من العرب والأجانب

بالرجوع إلى الاستثمارات العربية في دبي، أظهر التقرير أن سوق دبي العقاري استقبل مستثمرين من 16 جنسية عربية، وأبرم 2.894 مستثمراً 3.607 صفقات، اقتربت قيمتها الإجمالية من 6 مليارات. وكان الأردنيون الأعلى إقبالاً على الاستثمار في دبي، بواقع 644 استثماراً أجراها 548 مستثمراً، فاقت قيمتها 1.2 مليار درهم. أما المصريون فقد احتلوا المرتبة الثانية عربياً من خلال 719 صفقة عقدها 623 مستثمراً، تجاوزت قيمتها مليار درهم.

وجاء العراقيون واللبنانيون في المرتبتين الثالثة والرابعة. وهناك 142 جنسية أجنبية اختارت دبي وجهة لاستثماراتها، حيث قام 13.821 مستثمراً بإبرام 16.900 صفقة عقارية، زادت قيمتها على 30.2 مليار درهم، ما يبرز تنوع قاعدة المستثمرين.

وكانت المراكز الأربعة الأولى للجنسيات الأجنبية الأكثر استثماراً في دبي لمواطني الهند وبريطانيا وباكستان والصين، إذ وصلت استثمارات الهنود أكثر من 8.6 مليارات بفارق كبير عن البريطانيين الذين حلوا ثانياً باستثمارات 3.4 مليارات درهم. وبلغت استثمارات الباكستانيين 2.3 مليار درهم تقريباً، وضخ الصينيون 1.7 مليار درهم. ومن بين إجمالي الاستثمارات استحوذت النساء على 7.758 استثماراً زادت قيمتها الإجمالية على 13 مليار درهم.

المناطق الأكثر جاذبية

بالنسبة إلى أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي، أظهر التقرير تفوقت منطقة الخليج التجاري التي استقبلت 2.644 صفقة استثمارية وصلت قيمتها إلى 5.312 مليار درهم، ومع أن مرسى دبي جاءت ثانية من حيث عدد الاستثمارات التي بلغت 1.972 استثماراً، إلا أنها تفوقت على الخليج التجاري بالقيمة الإجمالية مسجلة أكثر من 4 مليارات درهم بقليل.

وكانت المراتب الثماني التالية لكل من: البرشاء جنوب الرابعة، المركاض، ورسان الأولى، جبل علي الأولى، برج خليفة، الثنية الخامسة، الحبية الرابعة وأخيراً اليلايس 2. وقال بن مجرن: مع اقترابنا من نهاية 2018، نتوقع أن يكشف السوق عن المزيد من المزايا الاستثمارية خاصة في ظل المنافسة بين المستثمرين والحوافز التي تعلنها حكومة دبي لاستقطاب رؤوس الأموال.

وإذا أضفنا إلى ذلك اكتمال بعض مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها في الأعوام القليلة الماضية لدعم استعدادات دبي لاستقبال معرض «إكسبو 2020»، نجد أن الأفق الاستثماري في دبي ينتظر موجة صاعدة سيتعزز معها الطلب على الوحدات السكنية والمساحات التجارية وحتى الأراضي في المشاريع الجديدة.

رهونات

تصدرت «مرسى دبي» قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة الرهونات العقارية لاستقبالها 736 تصرفاً بقيمة 2.23 مليار درهم، تلتها الثنية الخامسة مع 640 تصرفاً قيمتها 1.35 مليار. وبرزت الخليج التجاري لاستقبالها 590 تصرفاً زادت قيمتها على 3.7 مليارات درهم لتتصدر القائمة.