18 مليار درهم مبيعات العقارات قيد الإنجاز في دبي 2018

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

عززت دبي جاذبيتها وجهة استثمارية عقارية عالمية، حيث تسابق المستثمرون على ضخ الأموال في شراء العقارات المنجزة وأيضاً في الوحدات السكنية قيد الإنجاز.

وقد صنّفت تقارير صحافية الإمارة بأنها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في العالم. في ظل العوائد المجزية التي تمنحها للباحثين عن الفرص الواعدة والمستدامة.

واستقطبت عقارات دبي نحو 18 مليار درهم خلال العام الحالي عبر مشتريات ضخها مستثمرون في 13.383عقاراً متنوعاً بين الشقق والفلل لا تزال قيد التصميم أو الإنجاز في مناطق الإمارة منذ بداية العام، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى في الوحدات المنجزة. وأرجع متخصصون انتعاش التدفقات الاستثمارية للقطاع العقاري في دبي إلى الأسعار المنافسة والمرافق المتكاملة والعوائد المجزية.

وأوضحوا أن عقارات دبي توفّر عائدات بين 8 -10 % سنوياً، وأنها ترتفع في بعض المناطق لتصل إلى 14٪.وتصدرت منطقة الخليج التجاري ومرسى دبي ومنطقة برج خليفة والمركاض أهم المناطق لجهة الأعلى في القيمة الإجمالية والأعلى في إجمالي مبيعات الشقق.



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