18 مليار درهم تستقطبها عقارات قيد الإنجاز في دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

ضخ مستثمرون أكثر من 18 مليار درهم في صفقات شراء 13.383 عقاراً متنوعاً بين الشقق والفلل لا تزال قيد التصميم أو الإنجاز في مختلف مناطق إمارة دبي منذ بداية العام الجاري طبقاً لرصد «البيان الاقتصادي».

ووثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تلك الصفقات التي تعكس تزايد الحراك العقاري في السوق العقاري منذ بداية العام الجاري، لا سيما في سوق العقارات قيد الإنجاز، بوصفها الأعلى طلباً بين صفوف المستثمرين الجدد الراغبين بالتملك العقاري.

وأظهر تحليل لـ«البيان الاقتصادي» تفوق وصدارة الخليج التجاري ومرسى دبي ومنطقة برج خليفة والمركاض على باقي المناطق لجهة الأعلى في القيمة الإجمالية والأعلى في إجمالي مبيعات الشقق السكنية.

ورصد «البيان الاقتصادي» أن مبيعات تلك المناطق لم تنزل عن المليار درهم منذ بداية العام الجاري.

وجاءت بالمركز الأول منطقة الخليج التجاري بتسجيل 2032 صفقة شراء لعقارات سكنية وتجارية قيد الإنجاز وتجاوزت قيمتها الإجمالية سقف الـ 2.5 مليار درهم تلتها منطقة مرسى دبي بعدما شهدت إبرام 810 صفقات بقيمة إجمالية اقتربت من ملياري درهم.

وحلّت ثالثة منطقة برج خليفة بتسجيلها 578 صفقة شراء بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار درهم، أما منطقة المركاض فقد سجلت مبيعات إجمالية تجاوزت 1.2 مليار درهم عبر 1513 صفقة.