47.7 مليار درهم استثمار «دراجون أويل» حتى 2030

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

تعتزم «دراجون أويل» التابعة لشركة «إينوك»، ضخ استثمارات بـ 13 مليار دولار (47 مليار درهم)، للتوسع في مناطق تركمانستان والعراق حتى 2030، وبدء برنامج عمل بـ 10 مليارات دولار (37 مليار درهم) في تركمانستان، لمضاعفة إنتاج الحقول من 100 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً، إضافة إلى برنامج تطوير حقول الغاز بـ 3 مليارات دولار (11 مليار درهم).

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي للشركة «لدينا عقود لاستكشاف النفط والمرحلة الثانية التي تتعلق بالإنتاج التجريبي، والذي يُتوقع أن يحقق إنتاجاً 20 ألف برميل يومياً، قابلة للزيادة إلى 30 ألف برميل.

وتوقّع تضاعُف أرباح الشركة 2018، بفضل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتحقيق المزيد من عائدات النفط وإيراداته إلى الشركة، مؤكداً أن الوضع المالي للشركة قوي، ولدينا مصادر تمويل ذاتية المرتبطة بالشركة الأم «إينوك».

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