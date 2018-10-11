47.7 مليار درهم استثمار «دراجون أويل» حتى 2030

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

أكد علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» التابعة لشركة «إينوك»، اعتزام الشركة ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 13 مليار دولار (47.7 مليار درهم)، للتوسع في مناطق تركمانستان والعراق حتى 2030، حيث تعتزم البدء في برنامج عمل بقيمة 10 مليارات دولار (37 مليار درهم) في تركمانستان، لمضاعفة إنتاج الحقول حالياً من 100 ألف برميل يومياً، إلى 250 ألف برميل يومياً، إضافة إلى برنامج تطوير حقول الغاز بقيمة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم).

وأعلنت الشركة أمس، استعداداها لانطلاق الدورة الثانية من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبمشاركة نخبة من المختصين والمهنيين في القطاع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لجوتيك، أمس، بفندق حياة ريجنسي كريك في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، علي راشد الجروان، وكل من فريد الهاشمي المدير التنفيذي لمعرض جوتيك، وبدرية خلفان مديرة دائرة الموارد البشرية، الناطقة الرسمية لجوتيك.

وقال الجروان إنه بالنسبة لاستثمارات الشركة في العراق، لدينا عقود لاستكشاف النفط، والمرحلة الثانية التي تتعلق بالإنتاج التجريبي، الذي من المتوقع أن يحقق إنتاجاً بقيمة 20 ألف برميل يومياً، وقابل للزيادة مع مرور الوقت، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج اليومي إلى 30 ألف برميل يومياً، ونحن بصدد وضع خطة مبدئية بالتعاون بنسبة 30 % مع شركة نفط الكويت لتطوير حقل الفيحاء، بقيمة 4 مليارات دولار (14 مليار درهم)، لإنتاج 200 ألف برميل يومياً على مدى 3 أعوام، إضافة إلى برنامج عمل في الجزائر لمدة 3 سنوات، بقيمة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، لحفر 8 آبار وحقلي غاز، التي تتضمن آلية المسح الزلزالي، ولدينا امتياز تنقيب في مصر على مساحة تقدر بـ 90 كم مربع في خليج قناة السويس، ولدينا برنامج عمل لحفر حقلين للغاز وآبار استكشافية، وستبدأ الشركة الحفر بداية 2019، وفي تونس لدينا حقل بحري، وستبدأ بالحفر الاستكشافي بداية العام المقبل.

وتوقع الجروان أن تضاعف الشركة أرباحها للعام الجاري 2018، مقارنة مع العام الماضي 2017، بفضل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتحقيق المزيد من عائدات النفط وإيراداته إلى الشركة، مؤكداً أن الوضع المالي للشركة قوي جداً، ولدينا مصادر تمويل ذاتية، المرتبطة بالشركة الأم «إينوك»، أو من حكومة دبي، بما أن الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ولدينا توازن في الاستثمار ومصادر الدخل.

وقال إن الوضع المالي يدعم التوسعات المستقبلية للشركة حتى عام 2030، وأغلب توسعاتنا الاستثمارية تتركز في تركمانستان والعراق، وشمالي أفريقيا في مصر والجزائر وتونس، ولدينا توجه لشراء أصول موجودة في 2019، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، ولدينا الفرصة الكافية للقيام بهذه الاستحواذات الجديدة، في حال سنحت الفرصة لنا في شمالي وغربي أفريقيا.

وقال الجروان، لدينا خطة معروضة وإمكانات واردة بالنسبة للشركة، بالتوجه نحو إدراج الشركة في سوق دبي المالي، بما أنها ستعزز من قيمة الاستثمارات، ولا يوجد لدينا أي توجه أو نية نحو طرح حصص للبيع، وما حصل هو العكس، حيث قامت شركة «إينوك» بالاستحواذ على 46 % من أسهم الشركة.

مؤتمر

وأشار الجروان إلى أن «جوتيك» يعد أحد أهم وأكبر معارض ومؤتمرات النفط والغاز وتكنولوجيا النفط في المنطقة، وتُعقد هذه الدورة تحت شعار «الابتكار وكفاءة القوى العاملة» في قطاع النفط والغاز. وأضاف أن المؤتمر سيحظى بمشاركة محلية وعالمية مميزة، حيث سيلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات، المحاضرة الرئيسة للمؤتمر، بعنوان «إدارة تنوع المواهب والموارد البشرية في مجال النفط والغاز».

ويعد مؤتمر ومعرض «جويتك» منصة تهدف إلى إحداث تكامل في ما يتعلق بأحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار، وأفضل الممارسات والتفوق التشغيلي، لغرض إطلاق العنان للإمكانات الخفية باستخدام القوة العالمية في القطاع المعني.

وأكد الجروان أنه يجب على صناعة النفط والغاز، التكيف مع بيئة أسعار النفط الخام المتغيرة، وبهذا الخصوص ينصب تركيز «دراجون أويل» في الوقت الراهن على مواءمة وتوجيه استراتيجيتها للتكيف مع الظروف الحالية، والتركيز على القدرة التنافسية للشركة، والتوجه نحو الابتكار في تقنيات النفط والغاز.

عناوين مهمة

قال فريد الهاشمي، المدير التنفيذي لمعرض ومؤتمر جوتيك، إن الدورة الثانية للمعرض، ستناقش عدة عناوين مهمة، أبرزها تقنيات تحت السطح، وتقنيات الحفر، وهندسة المكامن وعلوم الأرض، والتميز في العمليات، والحقول الذكية المتكاملة، بالإضافة لمناقشة مسألة اعتماد التكنولوجيا الرقمية، لفهم مدى الإمكانات الكاملة للأصول غير المستغلة، وتحقيق إمكاناتها الكاملة. وأضاف الهاشمي أن المؤتمر سيشهد على مدار ثلاثة أيام، نقاشات فنيّة، يشارك فيها متحدثون من جميع أنحاء العالم، لتبادل وجهات النظر الخاصة بتحديات السوق النفطية الحالية وطرق معالجتها.