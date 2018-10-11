مكتوم بن محمد: دبي بيئة مثالية للشركات

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حرص دولة الإمارات ودبي خاصة لتوفير بيئة عمل مثالية، ووسائل دعم وتسهيلات لوجستية متكاملة وذات جودة عالية لجميع الشركات والمستثمرين من أجل تعزيز وتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية والتطويرية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، كريستوفر جي نسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وتبادل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والضيف الحديث حول دور القطاع الفندقي في تنشيط الحركة السياحية ورفد الاقتصاد الوطني وإنعاشه، وناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة باستراتيجية المجموعة ونشاطها في المنطقة والعالم، وتعزيز سبل التعاون والشراكة التي تجمع المجموعة في دبي ودولة الإمارات على وجهة العموم بهدف تحقيق تطلعاتها في التوسع على مستوى المنطقة.

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