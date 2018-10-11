مكتوم بن محمد: الإمارات تسعى لتوفير بيئة عمل مثالية

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، كريستوفر جي نسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية. ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي، بكريستوفر جي نسيتا والوفد المرافق. وأشار إلى مساعي دولة الإمارات ودبي خاصة لتوفير بيئة عمل مثالية ووسائل دعم وتسهيلات لوجستية متكاملة وذات جودة عالية لجميع الشركات والمستثمرين من أجل تعزيز وتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية والتطويرية.

أحمد بن سعيد ومحمد الشيباني وهلال المري خلال اللقاء

تنشيط السياحة

وتبادل سموه والضيف الحديث حول دور القطاع الفندقي في تنشيط الحركة السياحية ورفد الاقتصاد الوطني وإنعاشه وناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة باستراتيجية المجموعة ونشاطها في المنطقة والعالم وتعزيز سبل التعاون والشراكة التي تجمع المجموعة بدبي والدولة على وجه العموم بهدف تحقيق تطلعاتها في التوسع على مستوى المنطقة.

وشكر كريستوفر نسيتا، سمو نائب حاكم دبي، على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي والدولة من تسهيلات للشركة التي تأسست في عام 1919. ويقع مقرها الرئيسي في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية وتدير نحو أكثر من 570 فندقا ومنتجعا في 85 دولة.

عبد الله البسطي وسامي القمزي ومسؤولون خلال الاستقبال



وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية أهمية البيئة الاستثمارية في الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص التي توفر كل أسباب النجاح والسعادة للمستثمرين في شتى القطاعات، مشيدا في هذا السياق بالبنية التحتية ذات المعايير العالمية، التي اعتبرها وسيلة جذب أساسية للشركات العالمية والمستثمرين. حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.