المصدر: دبي - البيان

أطلقت مشاريع تبلغ 2.4 تريليون دولار في دول «التعاون» فرصاً هائلة للمستثمرين والشركات، حيث تسعى الحكومات الخليجية إلى تطوير البنية التحتيّة لتلبية الاحتياجات الناجمة عن التزايد السريع في عدد السكان وتحقيق تنوع الاقتصاد.

وتوفّر المنطقة أفضل فرص المشاريع في العالم، فالحاجة إلى البنية التحتية والتنويع الاقتصادي أشدّ من أي وقت مضى، ودعم ارتفاع النفط والنمو العالمي في 2018 نمو المشاريع. واختارت «ميد» 80 شركة وفرداً للتأهل لبرنامج جوائزها المرموق، حيث تأهل 60 للتصفيات النهائية في مختلف الفئات، يسعون للحصول على حصص في مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 640 مليار دولار، يجري تنفيذها في كل أنحاء الإمارات.

2.4 تريليون دولار مشاريع قيد التنفيذ في دول التعاون الخليجي