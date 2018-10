2.4 تريليون دولار مشاريع قيد التنفيذ في دول التعاون الخليجي

المصدر: دبى ــ البيان

أكدت شركة «ميد»، المتخصصة في مجال تزويد خدمات ذكاء الأعمال، أن منطقة الخليج توفّر فرصاً هائلة، بفضل المشاريع المخطط لها في جميع أنحاء مجلس التعاون لدول الخليج، والتي تُقدّر قيمتها بـ2.4 تريليون دولار، في حين تسعى الحكومات إلى تطوير البنية التحتيّة لتلبية الاحتياجات الناجمة عن التزايد السريع في عدد السكان، وتحقيق التنوع الاقتصادي.

وقالت: على الرغم من أن الحاجة إلى البنية التحتية لم تشهد أيّ انخفاض، فإن انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، قد شهد تغييرات هامّة في السوق. فقد انخفضت قيمة العقود الممنوحة بنحو 180 مليار دولار في عامي 2016 و2017. ومن المتوقع أن يبقى مستوى العقود الممنوحة منخفضاً في 2018 و2019.

فرص

وأردفت: لا تزال المنطقة توفّر بعض أفضل فرص المشاريع في العالم. فالحاجة إلى البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، أشدّ من أي وقت مضى. وباعتبارها موطناً لبعض الدول الأكثر ثراءً في العالم، فإن القدرة المالية مُتاحة لتلبية هذه الاحتياجات، وقد شهد انتعاش أسعار النفط والنمو الاقتصادي في عام 2018 تحسّناً في ظروف المشاريع.

وقامت «ميد» باختيار 80 شركة وفرداً للتأهل لبرنامج جوائزها. مشيرة إلى أن لدى الإمارات 60 متأهلاً للتصفيات النهائية، ليس بهدف الفوز بالجوائز في مختلف الفئات فقط، بل أيضاً للحصول على حصص في مشاريع قيد التنفيذ، تبلغ قيمتها 640 مليار دولار في كافة أنحاء الإمارات.

تأهل

ومن بين المتأهلين للمرحلة النهائيّة شركة Distance Studio International Civil Engineering Consultancy و FIVE Real Estate Development عن فئة أفضل شركة في مجال التصميم المعماري للعام؛ Black & White Engineering، وLinesight، وParsons، وServicexcellence، وWindmills Real Estate Valuation Services عن فئة أفضل مستشار للعام، وASGC، وBIC Contracting، وشركة China State Construction Engineering Corporation Middle East، ومجموعة ديبا، وMultiplex عن فئة أفضل مقاول للعام.

ويتنافس مركز دبي التجاري العالمي، وFIVE Real Estate Development، وSweid & Sweid، وUnited Real Estate Co، على جائزة أفضل شركة تطوير عقارات للعام. وشركة Sterling & Wilson International Solar في فئة أفضل مقاول متخصص للعام، وشركة سيمنز عن فئة أفضل شركة في مجال الطاقة للعام. أما شركة Alcazar Energy وSterling & Winston International Solare، فتتنافسان ضمن فئة أفضل شركة في مجال الطاقة المتجددة للعام.

استدامة

وقال جون إيمرسون مدير الفعاليات في شركة ميد: «من خلال تسليط الضوء على إنجازات أصحاب المصلحة في سوق المشاريع في مجلس التعاون لدول الخليج، نأمل أن نلقي الضوء أيضاً على مساهماتهم القيّمة في تحقيق النموّ الحالي، ودورهم في استدامة المنطقة في المستقبل».

وبما أن التمويل سيكون عاملاً حاسماً في تأمين وتنفيذ مشاريع جديدة، فقد تم اختيار المتأهلين للمرحلة النهائيّة، ضمن فئة أفضل مؤسّسة مالية للعام، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.

ومن بين أصحاب المصلحة البارزين الذين يتنافسون للفوز بإحدى جوائز ميد المرموقة: التميمي وشركاه، وBryan Cave Leighton Paisner، وClyde & Co، وCMS، وGlobal Advocacy and Legal Counsel، وSupport Legal Limited عن فئة أفضل مكتب محاماة للعام، وكلّ من Carlease Rent a Car، وPentagon، وRSA Global، وTristar Transport عن فئة أفضل شركة للخدمات اللوجستية والنقل للعام، أما فئة أفضل مصنّع/‏مورّد للعام، فتضمّ دوكاب، ودلسكو، وسيراميك رأس الخيمة، بالإضافة إلى Response Plus Medical Services، وSanofi for Healthcare عن فئة أفضل شركة في مجال الرعاية الصحية للعام.

ويتمّ تقييم أصحاب البرامج التي تستحقّ جائزة أفضل مبادرة في مجال الاستدامة للعام، ومن بينهم: Consolidated Contractors Company، ودلسكو، وMultiplex9، وسيمنز.

ابتكار

وتلعب التكنولوجيا والابتكار دوراً بارزاً في تنفيذ المشاريع، فقد اختارت ميد، المتأهلين للمرحلة النهائيّة ضمن هاتين الفئتين المهمتين، وهم: دو، ومصدر Ecocoast، وSanofi، وSupport Legal Limited, وTristar Transportعن فئة أفضل ابتكار في مجال الأعمال للعام. في حين تتنافس كلّ من سيمنز وXL Technologies للفوز بجائزة أفضل شركة في مجال التكنولوجيا للعام.