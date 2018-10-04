حمدان بن محمد يُثمن دور معارض «إكسبو» في إبراز تاريخ الإمارات

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، معرض «خمسون عاماً من المشاركة إلى الاستضافة» في بوليفارد أبراج الإمارات، حيث يسلِّط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ عام 1970، وهو العام الذي ترأّس فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول مشاركة إماراتية في معارض إكسبو، وتحديداً في دورته التي عقدت في أوساكا باليابان بصفة سموه ولياً لعهد أبوظبي آنذاك.

وأبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بفكرة المعرض التي تؤرخ للمشاركة الإماراتية في الحدث المهم، الذي يعد الأكبر والأعرق من نوعه، بما يمهّد له من انطلاق الأفكار المبتكرة، وبما يمثله من فرصة متميزة للقاء المبدعين وأصحاب التجارب التي تخدم الإنسان، وتسهم في تطوير حياته إلى الأفضل، تأكيداً لحرص دولة الإمارات على تشجيع حوار عالمي هادف يمكن من خلاله استحداث أفكار وابتكارات تدعم التنمية الإنسانية المستندة إلى أساس راسخ من الاستدامة.

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