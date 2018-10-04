مطار دبي يسجل رقماً تاريخياً

المصدر: دبي - البيان

حقق مطار دبي رقماً شهرياً تاريخياً مع ارتفاع عدد مستخدميه لأكثر من 8.3 ملايين مسافر في أغسطس الذي يعد الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة الـ 8 ملايين مسافر خلال 2018.

ووصل عدد المسافرين خلال أغسطس إلى 8.37 ملايين مسافر مقارنة مع 8.23 ملايين في الشهر المناظر من 2017 وبذلك ارتفع إجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى 60.32 مليون مسافر (بزيادة 1.7% عن الفترة المقابلة من 2017).

وارتفع متوسط عدد مستخدمي المطار العام الجاري إلى رقم 7.5 ملايين مسافر، بنمو 1.2 مليون مسافر عن أقرب منافسيه مطار هيثرو في لندن، الذي استخدمه 6.29 ملايين مسافر دولي. وخلال أغسطس، زاد عدد المسافرين 8 ملايين و376 ألفاً و478 مسافراً، بنمو 1.7% عن العام السابق.

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