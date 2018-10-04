أعلى رقم شهري لمطار دبي بتاريخه في أغسطس

المصدر: دبي- البيان ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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سجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 8.3 ملايين مسافر في أغسطس الذي يعد الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة الـ 8 ملايين مسافر خلال العام الجاري.

ووصل عدد المسافرين خلال الشهر إلى 8.37 ملايين مسافر مقارنة مع 8.23 ملايين ر في الشهر المناظر من 2017. وبذلك ارتفع إجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 60.32 مليون مسافر (بزيادة 1.7% عن الفترة المقابلة من 2017).

وحسب التقرير الصادر عن مطارات دبي، أمس، بلغ متوسط عدد مستخدمي المطار شهريا خلال العام الجاري، رقم 7.5 ملايين مسافر أي بارتفاع 1.2 مليون مسافر عن أقرب منافسيه مطار هيثرو في لندن الذي استخدمه متوسط 6.29 ملايين مسافر دولي شهرياً.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي: إنها علامة فارقة جديدة لمطارات دبي، حيث نستمر في تحطيم الأرقام القياسية ورفع معيار النجاح لآفاق غير مسبوقة. وتبرز الأرقام الكثير عن النمو الذي حققناه، وهدفنا الاستمرار في رفع السقف نحو المزيد من تحسين تجربة العملاء لنقدم لهم أفضل خدمة ممكنة على الإطلاق. وأضاف: نحقق تقدماً ملموساً على هذا الجانب مع تقليل الوقت الذي يقضيه المسافر عند أماكن الانتظار، كما نوفر لعملائنا أفضل خدمات المقاهي والمطاعم العالمية والأسواق الحرة وغيرها من اللمسات مثل المراكز الصحية والمسابح ومنصات القفز «الترامبولين»، التي تساعدنا على التميز عن أقراننا.

انتظار

وتعامل المطار مع 7.2 ملايين حقيبة في أغسطس (بارتفاع 5.9% عن العام السابق) بفضل نظام الحقائب فائق التطور الذي يستخدمه والذي يبلغ طوله 175 كم. وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المسافرين، انخفض وقت الانتظار في المطار بنسبة 44% في أغسطس بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسّرِع من مرور العملاء عبر منافذ الجوازات ومركز إدارة العمليات الجديد المتوافق مع أحدث ما توصلت إليه الصناعة، الذي يستطيع التعامل مع أحجام كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي للخدمة، إضافةً إلى التحسينات التي أجراها المطار لرفع كفاءة الخدمات وتخفيض الوقت المستغرق لأدائها.

أهم الوجهات

واصل مطار دبي الدولي الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ليربط العالم ببعضه البعض. واحتفظت الهند بمكانتها من حيث أكثر الوجهات مقصدًا بما يزيد على مليون مسافر في أغسطس، تلتها السعودية (613.6 ألفًا) ثم المملكة المتحدة (603.5 آلاف مسافر). ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة سجل تعداد المسافرين من وإلى الولايات المتحدة (306.7 آلاف مسافر) والصين (221.5 ألف مسافر).

مدن ومناطق

وتصدرت لندن أكثر المدن رواجًا بين المسافرين، حيث سجلت (371.5 ألف مسافر) بينما جاءت مدينة الكويت ثانية بـ (272.6 ألفًا) ومدينة مومباي (210.8 آلاف مسافر). واحتلت مناطق أوروبا الشرقية المرتبة الأولى من حيث إجمالي نسبة النمو التي وصلت إلى 25.7% تلتها الاتحاد الروسي بنسبة 14.8% وأفريقيا بنسبة 11.2%.

حركة الطائرات

ارتفعت حركة الطائرات خلال أغسطس لتصل إلى 35.4 ألف حركة (بارتفاع أكثر من 3.1%). وحافظ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة على ارتفاعه عند رقم 243 مسافرًا. وبلغ إجمالي عدد الرحلات منذ بداية العام 272.6 ألف حركة (بانخفاض 0.7%) نتيجة توجه شركات الطيران إلى استخدام الطائرات كبيرة الحجم.

شحن

تم نقل 219.6 ألف طن من البضائع عبر مطار دبي الدولي في أغسطس الفائت بانخفاض نسبته (2.3%). وبلغ إجمالي حجم البضائع التي تعامل معها المطار لهذا العام، 1.71 مليون طن بانخفاض نسبته (1.7%) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.