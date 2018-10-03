أضخم العروض المغرية في جيتكس شوبر 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود معرض "جيتكس شوبر 2018"، أضخم معرض للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في المنطقة، ليجذب زواره للتعرّف على آخر التطورات في قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات وأحدث منتجات العلامات التجارية العالمية واغتنام أفضل العروض الحصرية والتخفيضات لفتراتٍ محدودة على أكثر من 35,000 منتج.

وفي حين شهد اليوم الأول من المعرض بيع جميع الهواتف المعروضة من جهاز ’ هونر إكس 8‘ الجديد، تم الإعلان عن تأمين المزيد من أجهزة الهاتف الجديد تلبيةً للطلب الكبير من الزوار. وتم إطلاق هذا الجهاز في دولة الإمارات بالتزامن مع إطلاقه في أرض العلامة الأم في الصين يوم الثلاثاء. وحظي معرض ’جيتكس شوبر‘ بفرصة بيع الجهاز للمرة الأولى في الإمارات، وذلك ضمن عرضٍ قيم يؤكد على مكانة المعرض المتميّزة في تقديم أفضل الأسعار على أحدث الأجهزة.

وفي إطار تعليقه بهذا الشأن، قال إفيناش شانبوج، مدير معرض ’جيتكس شوبر‘: "يقدّم ’جيتكس شوبر‘ أروع العروض والباقات خلال كامل أيامه، مع عروض خصوماتٍ سريعة لفتراتٍ محدودة يحظى بها زوار المعرض المحظوظون بالتواجد في وقت الإعلان عنها. ويقدم جميع المشاركين عروضاً مجزية ونتوقع أن يقوم العديد منهم بطرح صفقاتٍ أكبر خلال أيام المعرض مع احتدام المنافسة على جذب الزوار".

ولكن مبيع كامل أجهزة هونر إكس 8‘ لا يعني انتهاء العروض المذهلة التي يطرحها المعرض، فلا زال البائعون والمشاركون في المعرض في منافسةٍ محمومة لتقديم أفضل العروض، وإليكم أهم 6 عروضٍ متوفرة في ’جيتكس شوبر 2018‘ كلمحةٍ عن الفرص التي يمكن اغتنامها في أرض المعرض.

• هواوي: مع تزايد العروض الرائعة على الهواتف المحمولة المطروحة أمام الزوار، تتوجه ’هواوي‘، شريك التكنولوجيا الرسمي للمعرض، لرفع معدل المنافسة مع الكشف للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة عن حاسبها المحمول خفيف الوزن ’ميت بوك إكس برو‘، وسلسلة ’ميديا باد إم 5‘، والتي تعد عملاء العلامة الرائدة عالمياً بتحسينات تقنية فائقة في مختلف جوانب الأداء.

ويعد حاسب ’ميت بوك إكس برو‘ المتطوّر أول حاسب فائق النحافة وخفة الوزن بشاشة عرض كاملة، حيث يمكن للزوار الحصول عليه مقابل 6,999 درهم ضمن المعرض حصرياً.

كما وتقدم ’هواوي‘ لزوار المعرض حصرياً هاتفها ’نوفا ثري آي‘ مع مزايا شبكة الجيل الرابع، وأربع كاميرات مدمجة، وشريحتي اتصال، وبسعة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت بسعر 1,099 درهم إماراتي بدل 1,299 درهم إماراتي.

ويحصل الزوار الذين يشترون هاتف ’هواوي نوفا 3‘ بسعر 1,599 درهم إماراتي على حقيبة وعصا لالتقاط صور السيلفي مجاناً.

وتقدم ’هواوي‘ خصماً بقيمة 600 درهم إماراتي على هاتف ’بي 20 برو‘ الجديد كلياً، ليحصل عليه الزوار بسعر 2,399 درهم إماراتي فقط مع سماعات لاسلكية مجاناً.

•شرف دي جي: تقدم العلامة الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة عرضاً مذهلاً لزوار ’جيتكس شوبر 2018‘، حيث يحصل الزوار على سيارة ’بي إم دبليو 318i‘ وشاشة تلفاز فائقة الدقة 4 كي بقياس 65 إنش، مقابل 89,999 درهم إماراتي، ليوفروا بذلك 55,000 درهم إماراتي، في أكبر عرضٍ يشهده المعرض.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ’شرف دي جي‘ عروضاً تصل قيمتها إلى 1,350 درهم إماراتي مع كل عملية شراء، وسيحصل الزوار على خصمٍ بنسبةٍ تصل إلى 10% عند استخدام بطاقة ائتمان بنك أبوظبي التجاري. والتي تضم قسيمة ’شرف للسفريات‘ بقيمة 700 درهم إماراتي، والتي تتيح للمتسوقين اختيار 3 من أصل 20 وجهةٍ مشمولة في دولة الإمارات، بما في ذلك: ’عالم آي إم جي‘ أو ’عالم وارنر بروس‘ أو برواز دبي أو ’قمة البرج‘ وغيرها.

كما وتشتمل العروض على قسيمة ’كلير تريب‘ بقيمة 600 درهم، ورصيد تكسي ’كريم‘ بقيمة 50 درهما إماراتيا لمساعدة المتسوقين في العودة إلى منازلهم مع مشترياتهم.

• إيماكس: سيقوم فريق ’إيماكس‘ بمنح الزوار قسائم شراء بضعف القيمة التقديرية عند استبدال الأجهزة المستعملة. ومع كل عملية شراء لدى’ إيماكس‘يحصل المتسوقون على قسائم سفر بقيمة 500-2000 درهم إماراتي من ’تجوّل‘، واشتراك مجاني بتطبيق ’إنترتينر‘ مع كل عملية شراء، واستعادة ما يصل إلى 10% من قيمة المشتريات المدفوعة باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر من بنك دبي الإمارات الوطني.

وأخيراً، يحظى المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 5,000 درهم إماراتي بفرصة الدخول بسحبٍ في منصة ‘إيماكس‘ على أرض المعرض للفوز بهاتف ’آيفون إكس إس ماكس‘.

• هونور 8 إكس: يمكنكم الحصول على هذا الجهاز المتكامل بمزايا شاشة العرض الكامل بقياس 6.5 إنش، لتربحوا معه ميزان ’هونر‘ الذكي، واستعادة ثمن تذكرة الدخول للمعرض، حيث يسري العرض حتى انتهاء الكمية المتوفرة. ومقابل 999 درهما إماراتيا للهاتف المذهل المدعوم بنظام أندرويد وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت وكاميرا مزدوجة بدقة 20 ميغا بكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستحصلون على الميزان الذكي الذي يبلغ سعره 199 درهما إماراتيا مجاناً. ويتميّز هذا الميزان بقدرته على مزامنة البيانات مع الهاتف مع إمكانية رصد البيانات الصحية والحيوية لعشر مستخدمين. كما وسيتم تحديث الميزان الذكي المجاني مع أجهزة ’هونر‘ الأخرى، ما يضمن حصول جميع الزوار على أفضل الصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

• إم إس آي: لا يمكن لعشاّق الألعاب تفويت فرصة زيارة جناح ’إم إس آي‘، الشركة التايوانية التي يعود تاريخها إلى عام 1986، واغتنام عروضها على الحواسب النحيفة المخصصة للألعاب والمتميّزة بذاكرتها الضخمة وقدرتها الكبيرة في المعالجة، والتي تقدمها للزوار مع مجموعةٍ من الهدايا المغرية. كما ويمكن لزوار جناح الشركة التسجيل لفرصة الفوز بجهاز حاسوب مخصص للألعاب (Gaming NB).

• جمبو: يقدم الاسم المرموق في عالم الالكترونيات الاستهلاكية مجموعةً من العروض المغرية، والعديد من الصفقات السريعة المتغيرة على مدار اليوم، مثل هاتف ’سامسونج نوت 9‘ بسعة ذاكرة 128 جيجابايت وشاشة تلفاز بتقنية LED بقياس 32 إنش مقابل 3,899 درهما إماراتيا، أو هاتف ’هواوي بي 20 برو‘ مع سماعات بلوتوث من ’هواوي‘، وبطارية لإعادة الشحن، وعصا لالتقاط صور السيلفي وحقيبة من ’هواوي‘ بسعر 2,399 درهما إماراتيا. ويمكن للزوار أيضاً اغتنام فرصة الحصول على شاشة تلفاز ’سوني‘ بقياس 55 إنش بدقة 4 كي (X85F) ذو التصميم النحيف مقابل 3,799 درهم إماراتي فقط، وقسيمة شرائية بقيمة 100 درهم إماراتي.

ويفتح معرض ’جيتكس شوبر 2018‘ أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً - 11:00 ليلاً بين يومي 2-6 أكتوبر. ويبلغ سعر تذكرة الدخول الواحدة 20 درهما إماراتيا فقط، حيث تم تخفيض ثمنها بالمقارنة مع العام الماضي.

ويتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. سعر التذكرة للطلاب 10 دراهم إماراتية. وبهدف توفير تجربة زيارة مريحة، سيوفر المعرض أماكن مجانية لركن السيارات لمدة 6 ساعات في مركز دبي التجاري العالمي للزوار الذين يقومون بإنفاق أكثر من 300 درهم إماراتي داخل المعرض. ويمكن شراء بطاقات الدخول عبر الموقع الإلكتروني:

https://www.gitexshopperdubai.com/.