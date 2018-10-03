مشاريع عقارية عملاقة ترسخ ريادة دبي

المصدر: دبي - وام

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الحراك العقاري الضخم الذي تنبض به دبي، تحت مظلة «سيتي سكيب جلوبال»، الحدث الذي يعد الأشهر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن تنظيم المعارض الكبرى يشكّل عامل جذب للضيوف والزائرين والمستثمرين القادمين إلى بلادنا، ويسهم في تقريب المسافات بين شعبنا وشعوب العالم، فضلاً عن دورها الحيوي في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الحركة التجارية والأسواق وقطاع السياحة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه في مركز دبي التجاري العالمي، صباح أمس، معرض «سيتي سكيب جلوبال» بدورته السابعة عشرة التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وتجوّل سموه في أرجاء المعرض، واطلع على معروضات وبرامج شركات التطوير السياحي والعقاري المحلية والعالمية التي يصل عددها إلى نحو 300 شركة وجهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في هذا المعرض المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع السياحية الرائدة، حيث تتسابق الشركات في إطلاق مشروعات بـ20 مليار درهم.

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