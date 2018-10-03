حمدان بن محمد: دور حيوي للمعارض في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الأسواق والسياحة

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس معرض «سيتي سكيب غلوبال» بدورته السابعة عشرة والتي تستمر حتى مساء الخميس المقبل.

وتجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم مثل هذه المعارض ووصفها بعامل جذب للضيوف والزائرين والمستثمرين القادمين إلى بلادنا، وتسهم إلى حد كبير بتقريب المسافات بين شعبنا وشعوب العالم، وتتيح الفرصة لهم للتعارف وتبادل الخبرات والثقافة والمعرفة، فضلا عن دورها الحيوي في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الحركة التجارية والأسواق وقطاع السياحة.

واطلع سموه على معروضات وبرامج شركات التطوير السياحي والعقاري المحلية والعالمية والتي يصل عددها إلى نحو 300 شركة وجهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في هذا المعرض المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع السياحية الرائدة ويعد الأشهر والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه في مستهل جولته عند جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تعرض من خلاله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تخطط لها الوزارة، وتدعو المستثمرين والمطورين للمشاركة في هذه الاستثمارات وبناء شراكة استثمارية مع الجهات المعنية في مصر كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العلمين الجديدة التي تخطط لبناء مشاريع عقارية ضخمة.

ويشارك تحت مظلة جناح مصر نحو 18 شركة وجهة خاصة للتنافس على جذب المستثمرين من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم. وعرج سموه على أجنحة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة المشاركة في هذا الحدث العالمي. إذ توقف سموه عند جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجناح بلدية دبي ومشاريع عزيزي ومشروع الجادة في الشارقة وجناح جمهورية مالطا ممثلا بهيئة السياحة ووكالة التنمية في مالطا ويعد من أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض.

كما توقف سموه عند أجنحة ومنصات عرض كل من واحة الزاوية ودبي القابضة وديار والدار - أبوظبي وميدان ودبي للاستثمار وإمكان وبن غاطي ومراس ونخيل وفالكون سيتي ومرجان وداماك وغيرها من أجنحة الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض.

وتعرف سموه من خلال الشرح الذي قدمه القائمون والمسؤولون في هذه الشركات على مشاريعها الاستثمارية الآنية والواعدة والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، والامتيازات التي سيحظون بها في دولة الإمارات سواء كانوا مستثمرين محليين أو من الخارج.

وكان سموه قد استمع خلال جولته في أنحاء المعرض من هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى تاريخ المعرض وتطوره من حيث المساحة وعدد المشاركين فيه على مدى سبعة عشر عاما.

وأكد المري أن المعرض يحظى باهتمام واسع من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع السياحة ويحقق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والدول التي تشارك في هذا الحدث السنوي المهم.

أراضي دبي تطلق منصة «دبي ريست» الذكية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018» الذي تنظمه شركة «إنفورما»، من خلال شراكة استراتيجية مع الدائرة، والتي تشارك تحت شعار «أراضي دبي... ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك».

وقدم سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي شرحاً وافياً عن المنصة الذكية «دبي ريست» الأولى من نوعها لما تقدمه من خدمات مهمة، ومن أهمها تمكين المستخدم من التحقق من عقاراته من خلال بصمة الوجه.

وتؤكد الدائرة من خلال تطوير هذه المنصة حرصها على التوافق التام مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي وتميزها، لتكون أذكى وأسعد المدن في العالم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: بعد إطلاقنا لمنصتنا الذكية «دبي ريست»، تكون أراضي دبي قد حققت سبقاً عالمياً كبيراً تفوقت معه على كافة أنظمة التسجيل العقاري في العالم.

لقد أثبتنا مرة أخرى من خلال هذا الإنجاز قدرتنا على مواصلة الابتكار، لنحافظ على تميز الدائرة، بالاعتماد على خدماتها الذكية لخدمة متعاملنا بطريقة سريعة وآمنة، وتلبية احتياجات كافة أطراف العلاقة العقارية.

ومن أهم ما يميز المنصة الجديدة إمكانية الحصول على خدمات شاملة، ومنها إتاحة المجال أمام مستخدميها لإنجاز خدمات تسجيل عقود الإيجار، وتسجيل القضايا الإيجارية، كما يمكنهم الحصول على «شهادة لمن يهمه الأمر»، وغيرها من مستندات إثبات تملك العقارات، وتقديم الطلبات لتثمين العقارات.

«فالكن سِتي أوف وندورز» تستعرض «المجمع الشرقي»



تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منصة «فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكن سِتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في إمارة دبي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018».

وتأتي مشاركة «فالكن سِتي أوف وندورز» في المعرض لاستعراض أهم مزايا مشروع «المجمع الشرقي» الجديد، الذي يضم فللاً فاخرة من 5 و6 غرف نوم، تم تخطيطه بشكل دقيق، وبجودة عالية وأسعار تنافسية، ليضم منازل مثالية للعائلات من مختلف الأحجام.

ويُمكن للمشترين المهتمين الاستفادة من العروض الحصرية، بما في ذلك الخصومات الكبيرة مثل 0 رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي و0 رسوم خدمات بنسبة لمدة 5 سنوات وخطط سداد مرنة، ومن المقرر تسليم المشروع بحلول شهر سبتمبر من العام 2021، وفي حال تأخير تسليم المشروع سيسترد المشترون مبلغاً تقدّر قيمته 150,000 درهم إماراتي (تُطبق الشروط والأحكام).

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: «يُوفر المعرض منصة مثالية لنا لاستعراض آخر المستجدات والتطورات في «المجمع الشرقي» الجديد الذي يقع ضمن «فالكن سِتي أوف وندورز».

ولقد قمنا بوضع تصور متعدد الأبعاد لمختلف السيناريوهات حول العائلات التي ستقطن في الفلل الفاخرة والراقية التي تتميز بتصميم هندسي عصري ينعكس على كافة جوانب المشروع. ونحن على ثقة تامة بنجاح المشروع الذي كُتب له النجاح قبل الانتهاء من إنجازه في ظل ردود الأفعال الإيجابية والواسعة التي نتلقاها في معرض«سيتي سكيب غلوبال 2018».

«دبي القابضة» تثري حضورها بإطلاق «مدينة جميرا ليفنج»



اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أحدث مشاريع دبي القابضة والمتمثل في مشروعها السكني الجديد «مدينة جميرا ليفنج»، الذي يمثل إضافة استثنائية إلى منطقة «مدينة جميرا»، إحدى أرقى مناطق دبي، فضلاً عن كونه أول مشروع سكني فاخر متاح للتملك الحر يتمتع بموقع استراتيجي متميز قبالة فندق «برج العرب»، أيقونة دبي ومعلمها الأبرز في قطاع الضيافة الفاخرة، وسيصبح عند اكتماله أفخم وجهة سكنية في الإمارة.

وتحتضن منطقة جميرا أشهر شاطئ في دبي، وتعتبر من أكثر مناطق الإمارة جاذبية للسياحة والإقامة الفاخرة والاستثمار. وتسعى دبي القابضة من خلال هذا المشروع الطموح للبناء على إرثها القوي الذي رسخت أسسه في هذه المنطقة النابضة بالحيوية عبر مشاريعها السابقة عالمية المستوى في قطاعي السياحة والضيافة ممثلة في «مشروع مرسى العرب» وفنادق جميرا الرائدة منها فندق برج العرب، فندق القصر، فندق ميناء السلام، فندق النسيم وفندق دار المصيف وحديقة وايلد وادي المائية.

وقال عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة: «يعتبر مشروع «مدينة جميرا ليفنج» امتداداً طبيعياً للنجاح الكبير الذي حققته «مدينة جميرا» الذي عززنا مرافقه على مر السنين إلى أن بات اليوم وجهة عالمية المستوى في مجال الترفيه والضيافة والتجزئة والسياحة وأساليب الحياة الراقية.

وبعد هذا النجاح، تتطلع دبي القابضة حالياً للارتقاء بالمخطط الرئيسي لمنطقة جميرا الراقية نحو مرحلة جديدة تهدف خلالها إلى تلبية الطلب المتنامي على العقارات السكنية الفاخرة في هذه المنطقة وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتميزة التي تتمتع بها كوجهة عالمية وشاملة بكل معنى الكلمة».

«جيو دبي» المشروع الأول من نوعه في المنطقة



في إطار جهود بلدية دبي كدائرة خدمية ودورها في تلبية حاجات المجتمع، وتعزيزاً للبيئة العقارية بإمارة دبي، وحرصاً على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على البيئة باتباع أفضل المشاريع المتبعة في هذا المجال، تشارك بلدية دبي في معرض سيتي سكيب 2018، خلال الفترة من 2 - 4 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جناح بلدية دبي، حيث كان في استقباله داوود الهاجري المدير العام، وعدد من المسؤولين في البلدية، وقدمت المهندسة مريم المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية شرحاً عن مشروع «جيودبي» أول مشروع من نوعه في المنطقة وهو عبارة عن مبادرة لتنظيم وتسهيل الإجراءات الهندسية الجيومكانية في إمارة دبي، حيث يبدأ مع بداية التخطيط الهندسي للمشروع في الإمارة، وعندها يتم إرسال إشعارات للدوائر الحكومية الخدمية المعنية للبدء بأعمالهم، لتنتهي العملية بالحصول على خريطة جيومكانية هندسية ثلاثية الأبعاد متكاملة لإمارة دبي.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تسعدنا المشاركة في أحد أضخم المعارض، والذي يحظى بشهرة عالمية واسعة كأكبر فعالية وأكثرها نفوذاً في الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق الناشئة، حيث يأتي الحدث دائماً بمجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات الاستثنائية، وهدفنا من المشاركة تسليط الضوء على الجهود التطويرية التي تبذلها البلدية وتعنى بتطوير البنية التحتية وعمران المدينة، وذلك عن طريق عرض المشاريع التي تتميز باحتوائها على عنصر الابتكار والرؤى المستقبلية، ودبي تقدم كل يوم إنجازاً جديداً للعالم».