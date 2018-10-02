«سيتي سكيب» اليوم

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم معرض «سيتي سكيب جلوبال» أكبر معرض عقاري واستثماري في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر 3 أيام بمشاركة نحو 300 شركة كبرى.

وتتضمن دورة هذا العام فقرتين جديدتين حصريتين للمستثمرين تهدفان لتلبية متطلبات المستثمرين، والرد على استفساراتهم، الأولى بعنوان، برنامج المشترين المستضافين، والثانية بعنوان مركز الأعمال، واللتان تساهمان في تعزيز العلاقة بين المستثمرين المحلين والدوليين وبين المطورين والهيئات الحكومية وخبراء القطاع العقاري، تتسع كل جلسة في مركز الأعمال لنحو 30 شخصاً، تمت دعوتهم حصراً من فريق مجموعة «سيتي سكيب».

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