منصور بن زايد: توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية: «إن تحقيق التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي أولوية وطنية وسبيلنا لتحقيق الأهداف الوطنية». وأضاف سموه: «توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي يعكس توجُّه القيادة لدفع عجلة التنمية وتسريع الإجراءات».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه المجلس الوزاري للتنمية، حيث تمت مناقشة تحديث دليل الإجراءات المالية الموحَّد في الحكومة الاتحادية ليكون مرجعاً واضحاً وأداة ميسَّرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية طبقاً للمبادئ القانونية المنظمة لها.

منصور بن زايد: تعزيز كفاءة العمل الحكومي أولوية وطنية