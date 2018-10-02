منصور بن زايد: تعزيز كفاءة العمل الحكومي أولوية وطنية

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش المجلس الوزاري للتنمية تحديث دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية ليكون مرجعاً واضحاً وأداة ميسرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية طبقاً للمبادئ القانونية المنظمة لها وذلك حرصاً على تطوير أداء العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتحقيق الرضا لدى الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية من خلال سرعة إنجاز الأعمال وبكفاءة عالية.

جاء ذلك في ظل تأكيد المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية - أن توحيد منظومة العمل على مستوى الوزارات والجهات الحكومية يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 التي تسعى لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

تسريع الإجراءات

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «إن تحقيق التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي أولوية وطنية وسبيلنا لتحقيق الأهداف الوطنية». وأضاف سموه: «توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي يعكس توجه القيادة لدفع عجلة التنمية وتسريع الإجراءات».

كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية - خلال جلسته أمس - اللائحة التنفيذية بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية والتي تتضمن منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات كما تحدد المواصفات والمقاييس والشارات لكل ميدالية وينص القانون الحالي بشأن الأوسمة والميداليات على أن تمنح الأوسمة بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة بناء على ترشيح وزير الخارجية والتعاون الدولي وتمنح الميداليات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين والحاليين أو ممن قدموا خدمات هامة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

وفي إطار حرص الحكومة على وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل.. ناقش المجلس الوزاري للتنمية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام «محكمة اليوم الواحد» والذي يساهم في سرعة الفصل في القضايا وخاصة الجزائية البسيطة من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه وتشمل اللائحة التنفيذية كل التفاصيل المتعلقة بطرق رفع الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام وغيرها.

موارد تمويلية

وعلى الصعيد الدولي، ناقش المجلس زيادة اكتتاب الدولة في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تعزيز الموارد التمويلية من أجل التنمية في الدول النامية وناقش المصادقة على الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف والتوقيع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات واطلع على تقرير الأداء المالي نصف السنوي عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة للسنة المالية 2018 وتقرير النصف الأول لعام 2018 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي والعمليات المالية لمؤسسة الإمارات العقارية عن السـنة المالية الماضية وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في العام الماضي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.