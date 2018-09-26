دبي رابع أبرز وجهات السفر العالمية

المصدر: دبي – البيان

حافظت دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة لعام 2018، حيث استقبلت 15.79 مليون زائر من زوار الليلة الواحدة العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد عاماً آخر من النمو المطرد في 2018 بمعدل نمو متوقع 5.5%.

وتفوقت دبي على مدن عريقة مثل سنغافورة ونيويورك وكوالالمبور وطوكيو وإسطنبول وسيؤول في عدد الزوار الدوليين.

وللسنة الثالثة على التوالي احتفظت دبي بالمركز الأول من حيث معدلات إنفاق زوار الليلة الواحدة الدوليين 2017 بإجمالي إنفاق 29.7 مليار دولار.

وحافظت أبوظبي على المركز الأول كأسرع المدن نمواً في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بنمو 18.21% بين 2009 و2017 كما جاءت بين أفضل 10 مدن حول العالم التي شهدت أقوى معدل لنمو للزوار الدوليين.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يثبت حلول دبي في المرتبة الرابعة لمؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة للوجهات الأكثر زيارة نجاح المبادرات المشتركة التي عملنا عليها خلال الـ 12 شهراً الماضية بالشراكة مع كل من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

مع التركيز على إبراز عمق العروض التي تقدمها الإمارة، وتشجيع الزوار على التفكير في التعرف على ما تقدمه المدينة بجميع نواحيها وليس فقط المعالم البارزة، فقد بقيت دبي الوجهة المفضلة للزيارة.

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