دبي الأولى عالمياً في إنفــــــاق زوار الليلة الواحدة

المصدر: دبي - البيان

حافظت دبي على المركز الأول باعتبارها الوجهة الأعلى ترتيباً في معدل إنفاق زوار الليلة الواحدة على الأقل، حيث ينفق الزوار 537 دولاراً يومياً في المتوسط.

وانضمت حديثاً إلى قائمة أكثر من 10 مدن ضمن نفس الفئة، مكة المكرمة التي احتلت المرتبة الثانية، وبالما دي مايوركا في إسبانيا، وفوكيت في تايلاند.

وجهة بارزة

كما حافظت دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة لعام 2018. وقد استقبلت الإمارة 15,79 مليون زائر من زوار الليلة الواحدة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد عاماً آخر من النمو المطرد في عام 2018 بمعدل نمو متوقع يبلغ 5,5%.

وللسنة الثالثة على التوالي، احتفظت دبي بالمركز الأول من حيث معدلات إنفاق زوار الليلة الواحدة الدوليين، حيث بلغ حجم إنفاقهم في الإمارة 29,70 مليار دولار في عام 2017.

واستمرت أبوظبي في الحفاظ على المركز الأول كأسرع المدن نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغ معدل النمو 18,21% بين عامي 2009 و2017، وبقيت العاصمة بين أفضل 10 مدن حول العالم التي شهدت أقوى معدل لنمو للزوار الدوليين وفقاً لدراسة ماستركارد.

مكانة عالية

وقال جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في الإمارات وسلطنة عُمان: «يأتي الترتيب المتقدّم لمدينة دبي في مؤشر ماستركارد السنوي للمدن العالمية المقصودة ليؤكد على مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمسافرين من حول العالم. وتستمر الإمارة في استقطاب المسافرين من خلال توفير مجموعة لافتة من وجهات السياحة والترفيه وأسلوب الحياة والضيافة والأعمال.

وأضاف قائلاً:»كما أنها تعد موطناً للعديد من الأرقام القياسية العالمية، إذ لطالما حافظت على مسيرة التطور بزخم متنامٍ، وتحولت إلى مركز عالمي للاستثمار والسياحة على مدى العقود القليلة الماضية. يقدم هذا المؤشر رؤى معمقة حول التوجهات الجديدة المتعلقة بأنماط سفر الأشخاص وإنفاقهم، ما يساعد المدن على تحقيق الابتكار وتحسين البيئة العامة، الأمر الذي يثري بدوره حياة السكان والزوار على حد سواء«.

مبادرات ناجحة

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري:"إنّ مؤشّر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة لعام 2018 يؤكّد على محافظة دبي على مركزها الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم، وهو ما يؤكّد على نجاح المبادرات التي أطلقناها أو تلك التي شاركنا بها على مدار الأشهر الإثنى عشر الماضية.

وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، والتي ركّزنا خلالها على إبراز ما تتمتّع به المدينة من مقوّمات سياحية، وما تقدّمه من عروض متنوّعة، وذلك لتشجيع الزوّار على النظر إلى ما هو أبعد من المعالم الأيقونية فقط، لتستمر دبي في تعزيز مكانتها كوجهة ينبغي زيارتها، وتحفّز على تكرار السفر إليها.

وأضاف عصام كاظم: "ساهمت العديد من التجارب الفريدة، والوجهات السياحية الجديدة في هذا تحقيق هذا النجاح، وذلك من خلال توفير خيارات متعدّدة أمام الزوّار لتشمل الجوانب الثقافية والفنون والتاريخ والتراث، هذا بالإضافة إلى التطوّرات التي تشهدها بعض الوجهات. كما يلعب قطاع التجزئة دوراً مهماً في إثراء تجربة التسوّق لديهم، وذلك عبر التطوير المستمر للمراكز التجارية، والأنشطة المتنوّعة، والعروض الترويجية".

وتوسع المؤشر هذا العام ليشمل 162 مدينة حول العالم، بدلاً من 132 مدينة في العام السابق، ويتخطى كونه أداة تصنيف لوجهات السفر الأكثر استقطاباً للزوار.

إنفاق زوار الليلة الواحدة

المدينة الإجمالي في ٢٠١٧ متوسط إنفاق اليوم

دبي 29.70 مليار دولار 537 دولاراً

مكة 18.45 مليار دولار 135 دولاراً

لندن 17.45 مليار دولار 153 دولاراً

سنغافورة 17.02 مليار دولار 286 دولاراً

بانكوك 16.36 مليار دولار 173 دولاراً

نيويورك 16.10 مليار دولار 147 دولاراً

باريس 13.05 مليار دولار 301 دولار

بالما دي مايوركا 11.96 مليار دولار 220 دولاراً

طوكيو 11.91 مليار دولار 154 دولاراً

فوكيت 10.46 مليار دولار 239 دولاراً