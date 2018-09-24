عمار النعيمي لـ«البيان»: مبادرات محمد بن راشد تعزز التنافسية

قال سمو الشيخ عمار النعيمي أطلقنا أخيراً حزمة من المشاريع التنموية سترى النور قريباً تصل كلفتها إلى نحو مليار درهم، تشمل مشاريع طرق جديدة بمناطق مختلفة ومشاريع صرف صحي، وغيرها، حيث تقوم الإمارة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية والإسكان والحدائق في المناطق السكنية، وإنشاء الفنادق الحديثة، وأيضاً المدارس الخاصة التي وصل استيعابها في الإمارة إلى أكثر من خمسين ألف طالب، وذلك بهدف توفير بيئة جاذبة للسكن والاستثمار بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار، ورفد الاقتصاد المحلي.

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