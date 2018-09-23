4 شروط لمشاركة تاجر التجزئة في رد «القيمة المضافة» للسياح

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب 4 شروط أساسية لمشاركة تاجر التجزئة في نظام رد الضريبة المضافة للسياح، تتضمن أن يكون مسجلاً لدى الهيئة، وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي، وأن تكون مبيعات التاجر لسلع غير مستثناة من الاسترداد، وأن يقوم بتقديم طلب للمشاركة في النظام وفقاً لما تحدده الهيئة على أن يفي بمتطلبات الائتمان المالي المحددة، وأن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة الدفع عليه بانتظام.

ودعت الهيئة شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة إلى التقدم للتسجيل للارتباط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، الذي تنفذه بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغلة للنظام الذي يدخل حيز التطبيق اعتباراً من الربع الأخير من العام. وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشاركة التاجر في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح ستكون معرضاً للإلغاء في حال لم يقم باستيفاء الالتزامات المترتبة عليه سواءً بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها بالتشريعات الضريبية أو الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم ما بين مشغل النظام والتاجر.

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