4 شروط للمشاركة بنظام رد «القيمة المضافة» للسياح

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة إلى التقدم للتسجيل للارتباط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة «بلانيت» العالمية المشغلة للنظام، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من الربع الأخير من العام الجاري.

وحددت الهيئة 4 شروط أساسية يجب توافرها لمشاركة تاجر التجزئة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في مقدمتها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة، وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي وأن تكون مبيعات التاجر لسلع غير مستثناة من الاسترداد وفقاً لما تحدده الهيئة، وأن يقوم بتقديم طلب للمشاركة في النظام وفقاً لما تحدده الهيئة على أن يفي بمتطلبات الائتمان المالي المحددة من قبل مشغل النظام، وأن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة الدفع عليه بانتظام.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحافي أصدرته أمس أن مشاركة التاجر في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح ستكون معرضة للإلغاء في حال لم يقم باستيفاء الالتزامات المترتبة عليه سواء بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها بالتشريعات الضريبية أو الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم ما بين مشغل النظام والتاجر.

إقبال جيد

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأيام الماضية شهدت إقبالاً جيداً على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح، مشيراً سعادته إلى أن الهيئة تواصل بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغلة للنظام تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات لتعريف شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة بالآليات والإجراءات المبسطة، التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الرقمي، الذي يعد من أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً لرد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم.

اجتماع

وقال: ستعقد الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الشركة المشغلة في 25 سبتمبر الجاري لقاء موسعاً في عجمان مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية في المناطق الشمالية في إطار التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، كما تعتزم الهيئة عقد لقاءات جديدة مماثلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي خلال المرحلة المقبلة لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد.

وأضاف: بدأت الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام اعتباراً من النصف الأول من الشهر الجاري في تنفيذ حملة توعوية موسعة بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام وغرف التجارة والصناعة في الدولة، فتم تنظيم ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وورشة مماثلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، وحققت لقاءات الورشتين نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من قطاعات الأعمال في الإمارتين، حيث تم تقديم عروض توضيحية حول النظام وتمت الإجابة عن كافة استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال وستواصل الهيئة عقد مزيد من اللقاءات التفاعلية بهذا الشأن.

خطة تعريفية

واستطرد قائلاً: وضعت الهيئة خطة شاملة للتعريف بالنظام الجديد وخطوات التسجيل به وشروط التسجيل، حيث تشمل الخطة برامج تعريفية عبر الموقع الرسمي للهيئة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018 الذي صدر في 24 يوليو الماضي حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة، مؤكداً أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية، حيث تقوم الشركة المشغلة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة، ما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.

وقال غاري بيرن، مدير الشراكات الاستراتيجية العالمية والأسواق الجديدة في شركة «بلانيت»: سعداء بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتطبيق هذا النظام الرقمي المبتكر بالكامل لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، حيث لمسنا تجاوباً لافتاً وإقبالاً كبيراً من تجار التجزئة ومنافذ البيع في الإمارات على التسجيل في النظام، ونتطلع إلى تلقي المزيد من الطلبات خلال الفترة المقبلة قبل إطلاق تطبيق نظام «رد ضريبة القيمة المضافة للسياح» رسمياً في الربع الأخير، ولذلك ندعو جميع التجار إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: www.planetpayment.ae.

تقنيات

يبرم مشغل النظام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها، ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر، حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة.