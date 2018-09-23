دبي نحو قائمة مراكز المال العشرة الأولى عالمياً

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

أكدت تقارير عالمية عدة أن دولة الإمارات ماضية قدماً في ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية في الصعد كافة مع احتضانها للمواهب والمبدعين، حيث حلّت الدولة في المرتبة الثامنة ضمن مؤشر الاستثمار المستدام، فيما يضع قانون الإقامة الجديد دبي ضمن مراكز المال العشرة الأولى وأن العاملين في الإمارات بين الأكثر سعادة وإخلاصاً في العمل.

وأكد موقع «بزنس مول» إن دبي وأبوظبي في طريقهما نحو الانضمام إلى لندن ونيويورك وهونغ كونغ في المراكز العشرة الأولى للمراكز المالية العالمية في العالم بفضل التشريعات الجديدة في مجال الإقامة والأعمال، مشيداً بإعلان الإمارات عن تشريع جديد يسمح للوافدين بالبقاء في البلاد بعد فترة طويلة من تقاعدهم.

وقال «إن دبي وأبوظبي يعدان مقاصد ذات شعبية دائمة بالنسبة للوافدين الطموحين الذين يتطلعون إلى بدء حياتهم المهنية أو تعزيزها بفضل الإمكانات التي لا تُصدق المقدمة من حيث التمويل والتجارة، وانخفاض البيئة الضريبية في هاتين الوجهتين موضحاً أنهما ستصبحان وجهتين أكثر جاذبية للمواهب الأجنبية».

وحلّت الإمارات في المرتبة الثامنة في مؤشر الاستثمار المستدام الذي أصدرته مؤسسة «شرويدرز» الذي ضم 30 دولة، متفوقة على تايوان والسويد وإيطاليا وأستراليا والسويد وفرنسا.

من جانبه ذكر تقرير حديث نشرته «يونيفرسوم غلوبال» أن العاملين في الإمارات أكثر سعادة وإخلاصاً في العمل من دول عديدة.

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