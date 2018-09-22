الذكاء الاصطناعي يشطب 100 مليون معاملة ورقية في دبي سنوياً

المصدر: دبي - البيان

تعتمد دبي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من الاستغناء عن 100 مليون معاملة ورقية سنوياً تشمل مختلف المجالات الحياتية لمن يعيشون على أرض الإمارة سنوياً، تشمل تجديد التراخيص وإنهاء المعاملات في القطاعات المالية والتعليمية والصحية، وفي مختلف الإدارات الحكومية.

وبحسب دراسة حديثة، فإن النفقات الكبيرة المهدرة على التعاملات الورقية سيتم إضافتها إلى ميزانية دبي لتوجيهها إلى قنوات محددة سلفاً؛ بهدف الارتقاء بالخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين، وبذلك تنقل دبي معاملاتها كاملة إلى الرقمية.