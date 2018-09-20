العد التنازلي لـ «إكسبو 2020 دبي» ينطلق أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

ينطلق الشهر المقبل العد التنازلي على عامين حتى إقامة إكسبو 2020 دبي، الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زيارة ما بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، يستحوذ الزوار من خارج الدولة على 70 % منها.

وترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أمس، اجتماع اللجنة، حيث تم استعراض المشاركات الدولية، إذ تجاوز عدد الدول التي أكدت مشاركتها 170 دولة .

وشددت اللجنة على أن تكون نسخة 2020 دبي الأكثر شمولية وجذباً للمشاركات الدولية. وقدّم مكتب إكسبو عرضاً لما تم إنجازه على صعيد سير العمليات الإنشائية في موقع إكسبو 2020، حيث تسير أعمال الإنشاء وفقاً لما هو مخطط له وفق الجدول الزمني.