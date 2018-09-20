اللجنة العليا لـ«إكسبو» تستعرض إنجازات أعمال الإنشاء

المصدر: Ⅶدبي- البيان

عقدت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وتم خلال الاجتماع، بحث أحدث التطورات، وإنجازات سير العمليات في مجال الإنشاءات في الموقع، إلى جانب أحدث المستجدات المتعلقة بملف المشاركات الدولية، وكافة الجوانب الأخرى ذات الصلة بالحدث الدولي المرتقب.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي د. سلطان الجابر وزير دولة، ومطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واللواء عبد الله المري لقائد العام لشرطة دبي، وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والمهندس داود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومحمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية

وجرى خلال اللقاء، استعراض المشاركات الدولية في إكسبو، حيث تجاوز عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن، 170 دولة. وجرى التأكيد على أن إكسبو 2020 دبي في طريقه لأن يكون أحد أكثر نسخ الحدث العالمي شمولية وجذباً للمشاركات الدولية. وقدّم مكتب إكسبو عرضاً لما تم إنجازه على صعيد سير العمليات الإنشائية في موقع إكسبو 2020، مع التأكيد على أن أعمال الإنشاء تسير وفقاً لما هو مخطط له، وبحسب الجدول الزمني المُعَد سلفاً.

الجناح الوطني

وتضمّن اللقاء الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي بجبل علي، عرضاً من المجلس الوطني للإعلام، تناول تقدم الإنجاز في أعمال الإنشاءات في الجناح الوطني للإمارات. وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر وفريق العمل المشرف، على أن التركيز حالياً ينصبّ على محتوى جناح الدولة «مفهوم التواصل»، الذي يتناول استعراضاً لماضي الإمارات والحاضر المشرق، ويستشرف المستقبل.

كما جرى استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في جناحي التنقل والاستدامة، اللذين تتولى الإشراف عليهما شركة إعمار العقارية، وهما جناحان يكملان -مع جناح الفرص- الموضوعات الثلاثة الرئيسة التي يتبناها إكسبو 2020 دبي. كما عرض داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، التصور العام لمشاريع التجميل الزراعي والري، التي سيجري تنفيذها في الطرق والتقاطعات المؤدية لموقع إكسبو 2020.

عد تنازلي

ويشهد الشهر المقبل، بدء العد التنازلي على عامين، حتى رفع الستار عن إكسبو 2020 دبي، وتُعقَد في نوفمبر المقبل، الجولة الثالثة لاجتماع المشاركين الدوليين. ومن المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي، نحو 25 مليون زيارة، ما بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، وتشير التقديرات إلى أن 70 % من الزوار سيكونون من خارج الدولة.

تنوع

سيقام إكسبو 2020 دبي، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الذي يتجلى بوضوح في موضوعاته الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة. وبمشاركة أكثر من 200 جهة من دول ومنظمات متعددة الجنسيات، وشركات ومؤسسات تعليمية، سيكون المعرض أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعاً وشمولاً في التاريخ.