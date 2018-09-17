163 شركة مناطق حرة تبدأ العمل داخل دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أتاحت «اقتصادية دبي» لـ 163 شركة مرخصة من قبل المناطق الحرة، مزاولة الأعمال داخل دبي، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال في التركيز على تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم.

وتتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل إمارة دبي، أن تحصل المنشأة التي تطلب التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وأن تكون الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لا تخضع لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير «اقتصادية دبي»، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح طلباً لـ «اقتصادية دبي» على النموذج المعد لذلك، ومن المقرر أن يستفيد 34.78 ألف شركة في المناطق الحرة من خدمات اقتصادية دبي. وجاء القرار تنفيذاً لمذكرة التفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي التي تم توقيعها في أبريل الماضي.

من جهة أخرى أطلقت «اقتصادية دبي» وسلطة واحة دبي للسيليكون «سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين»، المخزن الرقمي للتراخيص التجارية الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يعمل على تخزين وتحديث معلومات تسجيل الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون لتعزيز مزاولة الأعمال في دبي.

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التصريح لـ 163 شركة مناطق حرة للعمل داخل دبي