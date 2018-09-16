إصدار تصريح لـ 163 شركة مناطق حرة للعمل داخل دبي

المصدر: البيان الالكتروني

تنفيذاً لمذكرة التفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي التي تم توقيعها شهر ابريل الماضي، اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 163 تصريحاً تجارياً لإتاحة مزاولة الأعمال داخل إمارة دبي أمام الشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال في التركيز على تنمية وتطوير مشاريع أعمالهم.

وتتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل إمارة دبي، أن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وأن تكون الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لا تخضع لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير ’اقتصادية دبي‘، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً ’لاقتصادية دبي‘ على النموذج المعد لذلك. ومن المقرر أن يستفيد 34,780 ألف شركة في المناطق الحرة من خدمات اقتصادية دبي.

وتماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" الأولى من نوعها على مستوى العالم التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال كفاءة التعاملات الحكومية، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية وسلطة واحة دبي للسيليكون "سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين"، المخزن الرقمي للتراخيص التجارية الأول من نوعه على مستوى العالم ، حيث يعمل على تخزين وتحديث معلومات تسجيل الرخص التجارية الصادرة عن اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون لتعزيز مزاولة الأعمال في الإمارة وتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال "سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين" إلى خلق تجربة تتسم بالكفاءة والسلاسة، حيث يعمل على تبسيط عملية إعداد وتشغيل الأعمال التجارية، والتبادل الرقمي للتراخيص التجارية والوثائق ذات الصلة لجميع الأنشطة التجارية، وضمان الامتثال التنظيمي عبر النظام البيئي للأعمال في دبي. وتم تطبيق المشروع في واحة دبي للسيليكون، المجمع التكنولوجي المتكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، حيث يتم مشاركة معلومات الترخيص عبر البلوك تشين، لتتمكن الجهات الأخرى من الاستعلام والاطلاع على البيانات بأسلوب سهل ومبسط.

وتؤكد اقتصادية دبي أن المناطق الحرة التي لم ترتبط بـــ"سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين" يمكنها التسجيل داخلياً يدوياً عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة في فترة زمنية لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي ذلك في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية، وتسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة والتي من شأنها تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال الأمر الذي يعزز من دور وأداء سوق المناطق الحرة، وبالتالي رفع الإنتاجية والأداء الاقتصادي لإمارة دبي إلى أعلى المستويات.

يعكس "مشروع سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين" استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى استشراف المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، لرفع الكفاءة وتكلفة التعاملات الحكومية للأفراد والشركات، الأمر الذي يساهم في تحسين مزاولة لأعمال، ودمج أحدث التقنيات لتعزيز التنافسية وتقديم قيمة مضافة للخدمات لرفع سعادة العملاء في دبي، إضافة إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات وتقليل التكاليف التشغيلية.

والجدير بالذكر، أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قد وقّع اتفاقية تعاون مع axs الإدارة التشغيلية لمجموعة تيكوم والتابعة لدبي القابضة، تتيح لها ترخيص وتسجيل جميع الشركات العاملة التابعة للمناطق الحرة ضمن مجموعة تيكوم، والبالغ عددها أكثر من 4000 شركة، إضافة لأي شركة قائمة ضمن إحدى المشاريع العقارية التي طورتها تيكوم، لتسهيل عملها وجعلها قادرة على إنجاز جميع احتياجاتها دون الاستعانة بمراكز خدمة خارجية، وتمكينها من إنجاز معاملاتها ضمن مكان واحد، بما فيها خدمات التعهيد وطلبات الترخيص والتسجيل التجاري.