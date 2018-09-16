«أبوظبي الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ750 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس نجاحه في إصدار صكوك بـ750 مليون دولار وهي صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال ومتوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي. وكان المصرف قد حدد التسعير الأولي عند معدل ربح 7.125% حيث تم تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل 3 مرات وتجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار.

ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في 3 مناطق رئيسية تشمل 69% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و22% من أوروبا و8% من آسيا، إلى جانب 1% في مناطق أخرى. وبلغت حصّة المصارف الخاصة من الاكتتاب 34% و28% لمديري الأصول والصناديق و31% للمصارف التجارية واستحوذت جهات أخرى على 7%.

ويأتي إصدار الصكوك كجزء من جهود المصرف الرامية إلى زيادة رأس ماله، ويشمل ذلك إصدار حقوق أولوية بقيمة مليار درهم، علماً بأن فترة الاكتتاب في هذه الحقوق تمتد بين 25 سبتمبر و9 أكتوبر، بالإضافة إلى سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة مليار دولار في 16 أكتوبر 2018.

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