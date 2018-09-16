«أبوظبي الإسلامي» يصدر صكوكاً غير محددة الأجل بـ750 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار وهي صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال ومتوافقة مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي. وكان المصرف المُصنّف من قبل وكالة «موديز» بدرجة (A2) ومؤسسة «فيتش» بدرجة (A+) مع أفق مستقرة، قد حدد التسعير الأولي عند معدل ربح يبلغ 7.125%.

وتمت تغطية الاكتتاب على الطرح الأصلي المعياري للصكوك بمعدل ثلاث مرات وتجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 2.1 مليار دولار. ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين كما يلي: 69% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و22% من أوروبا و8% من آسيا، إلى جانب 1% من مستثمرين آخرين. وعلى صعيد نوع المستثمرين، فقد بلغت حصّة المصارف الخاصة من الاكتتاب 34% ومديري الأصول والصناديق بنسبة 28% والمصارف التجارية بنسبة 31% وجهات أخرى بنسبة 7%.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في المصرف: تُعد الرغبة القوية التي لمسناها من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين، خاصة في ضوء الظروف الحالية في سوق رأس المال العالمي، دليلاً قوياً على نجاح السياسة التي ينتهجها مصرف أبوظبي الإسلامي في إدارته المالية كما تؤكد آفاق النمو والفرص الواعدة أمام المصرف. وقد نجح أبوظبي الإسلامي في ترسيخ مكانته ليصبح أحد أكبر المصارف المحلية مدعوماً بقاعدة عملائه التي تضم أكثر من مليون عميل في الدولة.

ويأتي إصدار الصكوك هذا كجزء من جهود المصرف الرامية إلى زيادة رأس ماله، ويشمل ذلك إصدار حقوق أولوية بقيمة مليار درهم، علماً أن فترة الاكتتاب في هذه الحقوق تمتد بين 25 سبتمبر و9 أكتوبر، بالإضافة إلى سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة مليار دولار في 16 أكتوبر 2018.

ويتولّى مصرف أبوظبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان مهمة المنسقين المشتركين العالميين ووكلاء الهيكلة في إصدار الصكوك، في حين تم تفويض مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد للقيام بمهام المديرين المشتركين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين. وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 LTD، على أن يتم إدراجها في بورصة إيرلندا.