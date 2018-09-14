مليون صيني زاروا الإمارات 2017 و3.5 ملايين ترانزيت

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

تجاوز عدد السياح الصينيين الذين زاروا الإمارات مليون سائح في عام 2017، وذلك للمرة الأولى. وبلغ عدد ركاب الترانزيت 3.5 ملايين راكب. وقالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن تفضيل الصينيين للسياحة في الإمارات يتزايد يوماً بعد يوم، حتى أصبحت المقصد السياحي المفضل لديهم عالمياً.



وبلغ إجمالي عدد السياح الصينيين الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 453 ألف زائر بنمو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت الإحصائيات أن عدد السياح الصينيين ارتفع من 248 ألفاً في 2013 إلى 764 ألفاً العام الماضي بنمو 208%.

وزار 242 ألف صيني مدينة أبوظبي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتبر الصين واحدة من أكبر 10 أسواق مصدّرة للزوار إلى دبي، حيث يستفيد عدد متزايد من الزوار الصينيين من إجراءات الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول إلى أي من منافذ الإمارات.

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